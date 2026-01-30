Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Equipe de 'Aeroporto - Área Restrita' é impedida pela PF de gravar no Rio

A proibição foi comunicada por meio de um ofício enviado pela PF à concessionária RioGaleão nesta sexta-feira, dia 30

Estadão Conteúdo

A Polícia Federal (PF) impediu a equipe de filmagem da série Aeroporto - Área Restrita, exibida pela Discovery e HBO Max, de realizar gravações no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A proibição foi comunicada por meio de um ofício enviado pela PF à concessionária RioGaleão nesta sexta-feira, dia 30, impedindo a atividade que estava programada para o sábado, dia 31.

O documento, acessado pelo jornal O Estado de S. Paulo (Estadão), é assinado pelo delegado José Paulo Martins Duval e endereçado a Patrícia Miranda Menezes Bichara Moreira, chefe alfandegária do Galeão. Nele, Duval estabelece que as equipes de filmagem não poderão ser credenciadas nem acessar as áreas de segurança do aeroporto carioca, locais onde a série é usualmente gravada. A produção tem como foco os bastidores de operações da Receita Federal e de outros órgãos em grandes aeroportos brasileiros.

Atrito entre Polícia Federal e Receita Federal

Segundo Kleber Cabral, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco), o ambiente entre policiais federais e auditores da Receita já apresentava tensão. Cabral aponta que, ao longo dos anos, a série passou a focar mais nos casos envolvendo a Receita do que nas histórias da própria PF. A série está atualmente em sua sétima temporada, com as gravações da oitava já iniciadas.

Em declaração à Coluna, Cabral descreveu a situação como uma "ciumeira institucional" e indicou que a ordem para proibir as gravações teria partido do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. Questionado sobre o assunto, Rodrigues limitou-se a dizer que "o ofício é autoexplicativo".

"A série é muito conhecida e querida, e foi exatamente esse sucesso que criou uma ciumeira institucional na PF, que inclusive avançou sobre a competência da Receita, que é quem bloqueia credenciais", disse Cabral.

Clima de tensão e ação judicial

Servidores relataram que um clima hostil prevaleceu no aeroporto nesta sexta-feira, com policiais circulando armados pela área de inspeção de bagagens. Esse cenário teria causado constrangimento tanto a passageiros quanto a funcionários presentes no local.

A Moonshot Pictures, produtora responsável pela série, moveu uma ação na Justiça. A empresa alega cerceamento da liberdade de imprensa na tentativa de reverter a decisão. No entanto, até o momento, a produtora ainda não obteve autorização para retomar o acesso às áreas restritas do Aeroporto do Galeão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EDUCAÇÃO

Mestre Catarino passa no vestibular da UEPA aos 70 anos após conclusão do ensino médio

Indígena de Abaetetuba concluiu a etapa final da educação básica em 2025 e em seguida já foi aprovado para o curso superios

30.01.26 12h48

PARTICIPAÇÃO

Gaby Amarantos é convidada especial na transmissão do Grammy

A cantora paraense ganhou o Grammy Latino em 2023, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o álbum Tecnoshow

28.01.26 13h30

carnaval

Bloco Guarda Xuva Axado promove ‘esquenta’ com músicos paraenses antes do Carnaval em Belém

A festa busca arrecadar fundos para realizar o bloco em 2026

28.01.26 13h17

OBRA

Série documental ‘Amazônia Ancestral’, com seis episódios, estreia em plataforma

No dia 30, no Canal Curta, a obra chega com aprendizado, vivência e imersão profunda nos saberes tradicionais das diversas amazônias

28.01.26 12h31

MAIS LIDAS EM CULTURA

proibição

Equipe de 'Aeroporto - Área Restrita' é impedida pela PF de gravar no Rio

A proibição foi comunicada por meio de um ofício enviado pela PF à concessionária RioGaleão nesta sexta-feira, dia 30

30.01.26 23h06

SENSUAL

Ex-policial militar Katy Kampa faz sucesso no OnlyFans ao lado da filha

Katy também divulgou uma foto mostrando os seios no Instagram

12.06.23 22h13

Expulsão

Paulo Augusto é desclassificado do BBB 26 após empurrar Jonas

Globo anunciou a decisão após confusão durante dinâmica do Big Fone envolvendo o veterano

30.01.26 19h46

EDUCAÇÃO

Mestre Catarino passa no vestibular da UEPA aos 70 anos após conclusão do ensino médio

Indígena de Abaetetuba concluiu a etapa final da educação básica em 2025 e em seguida já foi aprovado para o curso superios

30.01.26 12h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda