Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Novela chevron right

Três Graças: escultura reaparece, ofusca exposição de Bagdá e provoca atentado e prisão

Bagdá terá um embate tenso Ao ler as notas de Téo Pereira (Paulo Betti), que ignorarão seu nome para focar no escândalo policial

Estadão Conteúdo
fonte

O protagonismo de Bagdá será abalado pela reaparição surpreendente da estátua principal da trama, que acaba roubando todas as atenções durante a sua mostra (Globo/ Gabriel Vaguel)

A misteriosa escultura das Três Graças volta a ganhar destaque e provoca uma verdadeira virada na novela. A peça reaparece de forma inesperada durante a primeira exposição de Bagdá (Xamã), e acaba roubando os holofotes do evento.

A revelação acontece na galeria de Kasper (Miguel Falabella), que surpreende convidados ao apresentar a obra como a grande atração da noite. O impacto é imediato, o público se espanta ao reconhecer a escultura desaparecida, enquanto a repercussão cresce dentro e fora do local.

Disputa pela obra e escândalo público

O clima de celebração rapidamente dá lugar ao caos. Rogério (Eduardo Moscovis) surge reivindicando a posse legal da escultura, enquanto Arminda (Grazi Massafera) também tenta se posicionar como dona da peça.

Em meio à confusão, Bagdá observa tudo disfarçado de garçom. O artista havia participado do plano para recuperar a escultura acreditando que ganharia reconhecimento, mas vê sua própria exposição ser ignorada. Revoltado, ele confronta Kasper diante de todos, acusando-o de ter usado sua arte como distração para o roubo.

Atentado, prisão e repercussão

A situação se agrava ainda mais quando o escândalo ganha as redes sociais e a imprensa, impulsionado por notas do colunista Téo Pereira (Paulo Betti). A polícia entra em cena e prender Kasper e João Rubens (Samuel de Assis) por envolvimento com a obra.

Paralelamente, um atentado contra Paulinho (Romulo Estrela) e Gerluce (Sophie Charlotte) aumenta a tensão. O ataque falha, mas levanta suspeitas sobre Ferette (Murilo Benicio), que passa a ser apontado como possível mandante.

A investigação se intensifica, e novas provas começam a surgir, incluindo imagens que ligam diferentes personagens à escultura.

Consequências pessoais e novos conflitos

A prisão de Kasper desencadeia uma crise em seu casamento com João Rubens, que decide se afastar após se sentir traído e colocado em risco.

Enquanto isso, Gerluce entra em desespero ao perceber que a escultura agora sob custódia da polícia, pode incriminar todos os envolvidos no roubo. Ao mesmo tempo, ela tenta ocultar o dinheiro que estava escondido na peça.

Nos próximos capítulos, a trama se intensifica com ameaças, investigações e novas revelações. Ferette pressiona Gerluce para recuperar o dinheiro, enquanto Paulinho avança na busca por respostas e identifica pistas sobre o atentado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/NOVELAS/TRÊS GRAÇAS

escultura
Novela
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AMOR

Anitta revela que passou da fase de desejar filhos e brinca quer apenas a festa de casamento

A cantora e o empresário Ian Bortolanza namoraram por aproximadamente um ano, ela está solteira há três meses

17.03.26 10h29

MILHÕES

Stênio Garcia aciona as filhas judicialmente em disputa por imóvel e alega desamparo emocional

Ator de 94 anos busca retomada de imóvel em Ipanema e relata vulnerabilidade financeira, ele pede indenização por perdas e danos contra Cássia e Gaya Piovesan

17.03.26 9h36

CULTURA

‘Mulheres Amazônidas’ volta a Ananindeua com entrada gratuita e shows de talento feminino

Show terá participações especiais das cantoras Gláfira e Patrícia Flexa e da poetisa Rose Rosário

17.03.26 8h30

STREAMING

Entrevista Exclusiva: Johnny Massaro protagoniza nova série da Netflix sobre o Césio-137

Ator reflete sobre a responsabilidade de dar voz às vítimas do desastre com o Césio 137 ao engatar duas obras baseadas em historias reais

17.03.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

STREAMING

Entrevista Exclusiva: Johnny Massaro protagoniza nova série da Netflix sobre o Césio-137

Ator reflete sobre a responsabilidade de dar voz às vítimas do desastre com o Césio 137 ao engatar duas obras baseadas em historias reais

17.03.26 8h00

AMOR

Anitta revela que passou da fase de desejar filhos e brinca quer apenas a festa de casamento

A cantora e o empresário Ian Bortolanza namoraram por aproximadamente um ano, ela está solteira há três meses

17.03.26 10h29

Quem deixa o BBB 26 nesta terça?

17.03.26 9h12

Após Sincerão, madrugada do BBB 26 tem briga acalorada entre Marciele e Jordana

17.03.26 10h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda