Stênio Garcia aciona as filhas judicialmente em disputa por imóvel e alega desamparo emocional

O ator Stênio Garcia iniciou, em outubro de 2025, uma batalha judicial contra suas próprias filhas, Cássia e Gaya Piovesan, por conta de um imóvel localizado em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, que está de volta, de acordo com a coluna Fábia Oliveira. Na ação, que recebeu o valor de R$ 2,5 milhões, o artista afirma possuir o direito de usufruto vitalício da propriedade e acusa as filhas de ocuparem o bem de forma injusta, recusando-se a entregar a posse.

Stênio alega que, após ser demitido da Rede Globo, passou a enfrentar uma situação de vulnerabilidade financeira, dependendo exclusivamente de sua aposentadoria para sobreviver.

VEJA MAIS

Em um tom de desabafo presente nos autos, o ex-global afirma que as filhas não o auxiliam com despesas médicas e que o deixaram desamparado afetivamente, excluindo-o da posse do apartamento que lhe pertence legalmente. Diante desse cenário, ele solicita que a Justiça reconheça seu direito e determine a imissão na posse, permitindo que ele assuma o controle total do imóvel e retire as filhas do local. Além disso, o ator pede uma indenização por perdas e danos, cujo valor deve considerar o período em que Cássia e Gaya exerceram a posse exclusiva e o montante que ele deixou de receber em eventuais aluguéis.

Embora tenha tentado uma liminar para acelerar a retomada do espaço, o pedido foi negado pela Justiça. O processo segue em andamento e, devido ao fato de Stênio Garcia ter 94 anos, a ação possui prioridade legal de tramitação. Até o momento, a defesa das filhas ainda não consta nos registros do caso, que corre enquanto o ator lida com as adversidades financeiras e de saúde relatadas no processo.