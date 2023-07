Esposa de Stênio Garcia diz que harmonização não causou infecção no ator

A atriz Marilene Saade, esposa do ator Stênio Garcia, publicou em uma rede social no último domingo (2), que estava descartada a relação do quadro de septicemia aguda com os procedimentos estéticos que o ator realizou em junho. Nesta segunda-feira (03), Marilene apagou a postagem. Stênio foi internado com uma infecção generalizada no sangue causada por uma bactéria, na última semana de junho.

"Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há 1 mês", escreveu no domingo.

Aos 91 anos, Stênio foi internado no sábado (1º) com fortes dores nas pernas em um hospital na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ele respira normalmente e faz tratamento para eliminar uma bactéria.

O ator realizou vários exames médicos como tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão, além de testes laboratoriais completos. Após a administração de antibiótico intravenoso, ele teve uma leve melhora. Ele está acompanhado da mulher, Marilene Saade. A assessoria do ator informou que os sinais vitais estavam ótimos e ele respirava normal sem ajuda de aparelhos.

O Hospital Samaritano Barra não tem autorização da família para emitir o boletim médico do ator.

Harmonização facial

No mês de junho, Stenio compartilhou o resultado de uma harmonização facial que gerou muitos comentários. O ator realizou vários procedimentos como aplicação de botox, preenchimento do malar, bigode chinês, mandíbula, mento (região do queixo), e labial e marionete (ruga que parte do canto da boca em direção ao queixo).

As responsáveis pelos procedimentos foram as cirurgiãs-dentistas Mariana e Camila Avalone. O resultado foi publicado no perfil da clínica Espelho, Espelho Meu e compartilhado no perfil do ator. O antes e depois chocou os fãs e dividiu opiniões.