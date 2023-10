Esposa de Stênio Garcia nega caso com outra mulher e diz ter sofrido chantagem

Marilene Saade, esposa de Stênio Garcia, negou ter feito sexo com outra mulher. Marilene passou a ser alvo de acusações após áudios atribuídos a ela circularem pelas redes sociais. Os dois afirmam ter sofrido chantagem por um homem. "Pediu R$ 3 mil", revelou.

Marilene respondeu não conhecer nenhuma Paty, referindo-se à mulher que afirmou ter se relacionado com ela. "Tentaram nos extorquir. Quem respondia essa pessoa não era eu. Eu nem olho o direct do Instagram", explicou ao portal Notícias da TV.

Ao programa Fofocalizando, do SBT, a mulher de Stênio Garcia disse que sua voz está sendo usada pelo criminoso para que internautas acreditem que é ela quem fala nos áudios. "Manipularam a minha voz. Eu só não sei como é que pode. A vida sexual é um problema nosso. É que eu estou na menopausa e estou sem libido", declarou.

"Essa moça é um homem que estava tentando extorquir R$ 3 mil da gente, queria botar a gente como um casal que faz ménage [sexo a três]. Se a gente quisesse, não seria uma coisa 'meu Deus'. Nunca fomos em uma casa de swing, por se quisesse, não seria uma coisa 'meu Deus'. Nunca fomos em uma casa de swing, por enquanto não somos bi", afirmou Marilene.

De acordo com ela, após ameaçar fazer um boletim de ocorrência, o possível suspeito apagou as mensagens: "Quando eu falei que ia fazer um boletim de ocorrência, apagaram toda a conversa. Eu bloqueei, fiquei só com isso, não existe essa pessoa na rede social".