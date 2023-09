Ator Stênio Garcia confirma segundo casamento com Mari Saade aos 91 anos

O ator Stênio Garcia, aos 91 anos de idade, revelou que vai casar novamente com Mari Saade, com quem compartilha uma união de 25 anos. A cerimônia está programada para ocorrer no mês de dezembro, em uma residência no Rio de Janeiro, com um reduzido número de convidados.

"Sim, é verdade. Vou me casar novamente. Pela primeira vez, chego a esse marco com uma mulher. Tive outros relacionamentos que não duraram mais de 11 anos. Já sou o noivo mais feliz do mundo! Quem diria que, aos 91 anos, aconteceria isso comigo", compartilhou Stênio Garcia a informação ao jornal O Globo.

O ator também reforçou a motivação adicional, relacionada à sua saúde. "Estou com muita energia. Quero celebrar minha vida, minha recuperação, meu amor e os trabalhos que ainda estão por vir", acrescentou, fazendo referência às recentes internações que enfrentou.

VEJA MAIS

Além disso, Stênio prestou homenagem à sua falecida ex-esposa, Cleyde Yáconis, que nos deixou em 2013. Ele relembrou a bela história de amor que compartilhou com Cleyde e como eles se tornaram amigos ao longo dos anos. Ele também destacou o relacionamento amigável entre sua atual esposa, Mari, e sua ex-esposa, mencionando que elas costumavam conversar ao telefone e sempre tiveram uma relação harmoniosa. Stênio e Cleyde compartilharam 11 anos juntos.