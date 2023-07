Stênio Garcia tem alta médica após quadro de septicemia aguda

Stênio Garcia, de 91 anos, teve alta hospitalar e já está em casa. A notícia foi confirmada nesta sexta-feira (7) pelo hospital onde o ator estava internado, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o último dia 1º de junho com um quadro de septicemia aguda, uma infecção generalizada.

VEJA MAIS

Na última terça-feira (4), Stênio publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo aos fãs pelo apoio e preocupação após a sua internação. Assista:

"Quero agradecer a todos que estão em oração por mim e logo tudo estará resolvido. Vamos com muita fé e gratidão sempre", escreveu, ao lado de um vídeo. "Quero mandar um beijão para todos vocês", disse no conteúdo.

A esposa do ator, Marilene Saade, também utilizou as redes sociais para atualizar o estado de saúde do marido na última semana. Na ocasião, ela escreveu que a harmonização facial feita em junho não tinha nenhuma relação com a infecção do marido.

"Passando para informar que Stênio Garcia se encontra melhor, os exames de urina e Doppler não detectaram alterações/bactérias! A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo", disse ela.

"Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há 1 mês", acrescentou.