Stênio Garcia segue internado com quadro estável e aguarda resultado de exames

Na noite desta segunda-feira (3), a assessoria de imprensa do ator Stênio Garcia, de 91 anos, divulgou um novo comunicado sobre o quadro de saúde do ator informando que ele está estável e aguarda resultado de alguns exames, que possam atestar mudanças em seu quadro de septicemia.

Stênio segue internado desde sábado (1º) com fortes dores nas pernas na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No local, ele foi diagnosticado com um quadro de septicemia aguda, infecção generalizada no sangue causada por uma bactéria.

"Informamos que o Stênio Garcia encontra-se em observação no Hospital Samaritano, estável, aguardando o resultado de alguns exames acompanhado de sua companheira Marilene Saade. Novas atualizações sobre o estado de saúde do ator poderão ser passadas, tão logo sejam disponibilizados os boletins médicos pelo hospital", informou o comunicado.