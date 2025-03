Stênio Garcia descobre ao vivo relação aberta com esposa: 'perdendo meu tempo'

O ator Stênio Garcia, de 92 anos, descobriu ao vivo que o relacionamento com Mari Saade, 56, é aberto, ou seja, os parceiros concordam em ter relações românticas ou sexuais com outras pessoas. O casal participava do Podcast Papagaio Falante quando a mulher revelou a informação ao público, sobretudo para ele.

"A nossa relação é aberta", iniciou ela. Surpreso, o ator reagiu: "É aberta? Tô perdendo meu tempo". Irritada, Saade questionou: "Não tá sabendo? Espera aí, ele tá se fazendo de tonto agora. Nossa relação é bem aberta".

Como é a relação do casal?

Mari explica que, na verdade, ela e o ator são bem resolvidos quanto ao tipo do relacionamento aberto que vivem.

"A gente, por exemplo, se eu tenho uma atração por alguém, eu falo e ele fala: "Vai fundo, se você conseguir". E quando acontece dele ter, eu falo: "Vai fundo"", compartilha a namorada do ator.

"Enfim, chega uma hora da relação, ainda mais depois de muitos anos, que você sublima certas coisas, né? Então, chega uma hora da relação que você vira parceiro, você quer ver aquela pessoa feliz. Tá todo mundo envelhecendo, a gente sabe o que é da finitude da vida", explicou Saade.