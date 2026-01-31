Capa Jornal Amazônia
Jazz em Belém: Grupo Gema explora vibração do som instrumental em show neste sábado

Show de Dadadá, Nego Nelson e Bob Freitas com a participação especialíssima de Adelbert Carneiro será neste sábado (31), às 21h, no Assemblage Bistrô

Eduardo Rocha
fonte

Dadadá, Nego Nelson, Bob Freitas e Adelbert Carneiro celebram a amizade musical com um show em Belém neste sábado (31) (Foto: Divulgação)

O prazer de tocar se une ao prazer de ouvir. Jazz, então, é congraçamento, como ressalta o guitarrista Bob Freitas. Ele, o violonista Nego e o percussionista Dadadá, além do convidado, o contrabaxista Adelbert Carneiro, vão mostrar em Belém como é sentir essa alegria a partir da vibração do som instrumental com arranjos e solos que não se repetem no show "A influência do jazz", do Grupo Gema. Será neste sábado (31), às 21h, no Assemblage Bistrô, na avenida Braz de Aguiar, 50, no centro de Belém.

Nego, Dadadá e Bob são três remanescentes dessa banda que enfeitiçou Belém nos anos 80, tanto com a música instrumental como também acompanhando nada mais nada menos que o inesquecível cantor Walter Bandeira (1941-2009), e voltam agora a tocar juntos. E, assim, a trajetória do Gema vai ganhar um novo momento, e o público, a oportunidade de se confraternizar com músicos e músicas de alta qualidade.

Pode servir como spoiler o fato de que conferir um disco de jazz (arranjos ousados para composições em estilos diversos) é uma coisa, e assistir a um show de jazz, com os músicos tocando e criando leituras de composições próprias e de outros compositores é algo muito, mas muito interessante.

O Gema surgiu no final dos anos 1970, com Nego Nelson Nelson (violão), Dadadá (percussão), Sagica (bateria) e o finado Kzan Gama (no contrabaixo), acompanhando Walter Bandeira no Restaurante O Outro, de Paulo Martins. O nome Gema foi uma sacada do Sagica. No caso, gema de gemer, gema de gema como pedra preciosa e gema de ovo. O grupo basicamente acompanhava Walter Bandeira com essa formação inicial, Bob Freitas ainda não estava na banda. Bob havia tocado com Walter na banda do músico Guilherme Coutinho em bailes. E, então, Walter decidiu que não queria mais cantar baile, porque era cansativo e partiu para uma carreira solo com um show.

Bob Freitas tocou com Walter Bandeira também no Tênis Clube do Pará com o quinteto Sam e Walter Bandeira (pianista Sam). Walter deixou os clubes e passou a se apresentar com os quatro do Grupo Gema. Grupo ficou bem conhecido e atuou em projetos de Salinas e Mosqueiro, pelo fato de que na época o secretário de Cultura era o poeta e professor João de Jesus Paes Loureiro, com o projeto Música na Praia. E foi nesse contexto, que os músicos do Gema chamaram Bob Freitas para integrar o grupo, dado que haviam diversificado o repertório, agora, com rock e outros ritmos. "Aí deu tudo certo. A fome com a vontade de comer", diz Bob.

"A característica do Gema são arranjos próprios. Nunca se fez cover. O grupo tocava jazz tradicional, música regional, tudo com arranjos próprios, e música autoral, também, mas numa dosagem equilibrada para ficar sofisticado e popular", conta o guitarrista. O Gema nunca teve a oportunidade de gravar um CD, mas cada um dos integrantes tem seus CDs autorais. Bob e Nego Nelson lançaram dois CDs de música paraense, o projeto "Solos do Nosso Solo".

Com um pique singular para tocar, o Gema se apresentava em vários espaços de Belém, como o Maracaibo, o Grog, Saudosa Maloca, Chopp Haus, em clubes e em shows instrumentais. Fizeram shows nos teatros Waldemar Henrique e Margarida Schivasappa, no Centur, por exemplo. O Gema se mantém em atividade até hoje, sobrevivendo, como repassa Bob Freitas. São quase 50 anos de amizade na estrada.

Jazz

O revival deste sábado (31) foi um convite do Isaac Almeida, que coordena  o projeto Level Jazz Club, no formato quarteto. E aí eles chamaram o contrabaixista Adelbert Carneiro para completar o grupo. 

O título do show "A Influência do Jazz" surgiu do entendimento que de esse gênero musical é uma linguagem musical internacional, ou seja, quando os músicos entram em ação, não é preciso falar um idioma formal para todo mundo se entender. Bob Freitas ressalta que o saudoso maestro e compositor Leonard Bernstein destacou ser o jazz muito mais congraçamento, troca de experiências do que precisão.

Nesse show, o Gema vai ter como foco o jazz brasileiro, como temas de bossa, de samba e obras de compositores brasileiros em geral, e ainda vai atacar com alguns standarts do jazz tradicional como "Take Five" e "Bluesette". Esse encontro dos músicos é importante, porque não é todo dia que eles tocam juntos, a não ser esporadicamente em projetos culturais, eventos empresariais e bares com música instrumental ao vivo. Enfim, "A Influência do Jazz" vai ser um show de congraçamento para quem gosta de música, para quem quer conhecer mais o som do Gema.

Serviço:

Show 'A Influência do Jazz' Com o Grupo Gema

  • Data: 31 de janeiro de 2026
  • Horário: 21h
  • Local: Assemblage Bistrô, na avenida Braz de Aguiar, 50
  • Projeto Level Jazz Club
