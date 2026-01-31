Capa Jornal Amazônia
Porto Combu celebra primeiro ano com show do Nosso Tom e gastronomia do Chef Arturo Báez

A celebração do espaço, que recentemente serviu de cenário para as candidatas ao Rainha das Rainhas 2026, reafirma o compromisso com o turismo e a gastronomia regional

Aniversário do Porto Combu une pagode do Nosso Tom e culinária amazônica em tarde festiva (Reprodução)

O grupo Nosso Tom será a grande estrela da celebração de um ano do Porto Combu, que acontece neste domingo, dia 1º de fevereiro. A festa de aniversário marca o primeiro ciclo de sucesso do espaço, unindo música, gastronomia de alto nível e a valorização da cultura amazônica em um só lugar.

A programação do dia começa com o funcionamento tradicional da casa para o almoço, das 11h às 15h, onde o público poderá desfrutar do menu exclusivo assinado pelo Chef Arturo Báez. Logo após, a partir das 15h, o clima de comemoração toma conta do ambiente com o início das atrações culturais e musicais, seguindo até as 19h com o show principal e diversas atividades festivas para brindar este primeiro ano de história.

O Nosso Tom, liderado pelo carismático vocalista Júlio Cezar Patrício, é uma verdadeira instituição do samba e pagode no Grão-Pará. Com mais de 25 anos de história, o grupo se consolidou como uma referência por conseguir unir o pagode romântico à identidade cultural de Belém.
“Estar comemorando um ano de um espaço novo que contempla e valoriza as belezas da nossa terra é especial para mim. Não canso de celebrar Belém, mas, acima de tudo, celebro também espaços novos que levam nossa cultura nas mais variadas vertentes para o público, como a música, a gastronomia e o turismo. Fico feliz em participar de momentos assim”, disse Júlio Cezar.

A gastronomia ficará por conta do Chef Arturo Báez. Ex-participante de um reality nacional de culinária, o profissional sempre une a proposta de seus pratos aos ingredientes amazônicos, com referências latino-americanas. O Chef usa os conhecimentos que adquiriu durante as suas viagens pelo Brasil. Natural de Parauapebas, no sudeste do Pará, Arturo Báez rodou por terras brasileiras para conhecer um pouquinho mais sobre as peculiaridades e riquezas da gastronomia do país em seus quase 20 anos de profissão.

A celebração de um ano representa um marco importante para o Porto Combu, que ao longo de sua trajetória se destacou pela valorização dos ingredientes regionais, pelo atendimento humanizado e pela criação de experiências que vão além de uma simples refeição. 

Vale lembrar que, há uma semana, as 15 candidatas do concurso Rainha das Rainhas 2026 estiveram no restaurante para uma programação que incluía café da manhã no local. As belezas naturais encontradas foram cenário para um ensaio fotográfico das competidoras ao título deste ano, que trajavam maiores brancos.

O Porto Combu está localizado na Ilha do Combu. Para chegar ao restaurante, é necessário realizar a travessia fluvial pelo Terminal Hidroviário Ruy Barata, na Praça Princesa Isabel, em Belém. O transporte é oferecido pelo próprio restaurante. Os ingressos para a programação especial com show do Nosso Tom já estão disponíveis, com valor individual de R$ 90,00; informações pelo Instagram @portocombu.

Agende-se

Data: domingo, 1º
Hora: 11h
Local: al: Ilha do Combu, em frente a UFPA – Belém (PA); travessia fluvial pelo Terminal Hidroviário Ruy Barata, na Praça Princesa Isabel

 

.
Porto Combu celebra primeiro ano com show do Nosso Tom e gastronomia do Chef Arturo Báez

