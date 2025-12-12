Capa Jornal Amazônia
Evento 'Menu Brasilidades' reúne culinária e programação cultural na Ilha do Combu

Chefs de realities nacionais assinam pratos exclusivos em evento do Porto Combú, que inclui música ao vivo

O Liberal

O evento “Menu Brasilidades” será realizado neste sábado, 13 de dezembro, no restaurante Porto Combú, localizado na Ilha do Combu, em Belém. A programação reúne gastronomia, música e artes visuais, em formato “all inclusive”, e contará com a participação dos chefs Arturo Báez (Top Chef), Raul Lemos (MasterChef) e Léo Modesto (Mestre do Sabor), que criarão pratos principais exclusivos para a ocasião.

O evento tem início às 11h, com a recepção do público e ambientação musical. A circulação acontece pela Ilha Gastronômica Brasilidades, onde as estações com os pratos dos chefs estarão dispostas. O "Menu Brasilidades" oferece ainda open bar de chope e drinks selecionados, além de open food, e segue até as 18h, encerrando com o pôr do sol na ilha.

A programação artística inclui apresentações musicais do Grupo Irreverência, responsável pela roda de samba, e do Grupo Uirandê, com repertório de música regional amazônica. O DJ Júlio Almeida conduzirá o set do final da tarde no rio Guamá.

Ao longo do evento, a artista Erica Saraiva realizará uma pintura ao vivo. Ela produzirá três painéis desenvolvidos a partir da paisagem e dos elementos naturais do local.

Visões da brasilidade pelos chefs e artista

Para Raul Lemos, participante do MasterChef, a brasilidade está relacionada à memória e ao cotidiano traduzidos em sabores. “A brasilidade, pra mim, é afetividade e memória em forma de prato. Nesta edição no Combu, eu resgato sabores que abraçam — temperos, texturas e técnicas que contam histórias do nosso cotidiano, sem perder o olhar contemporâneo.”

Arturo Báez, ex-participante do Top Chef, associa sua proposta à combinação de ingredientes amazônicos com referências latino-americanas. “Minha brasilidade se revela no diálogo entre ingredientes amazônicos e influências latino-americanas. É potência, respeito ao produto e uma celebração da nossa diversidade", afirma o profissional.

Por sua vez, Léo Modesto, do programa Mestre do Sabor, destaca em sua visão elementos como a pesca de água doce, ervas do Norte e diferentes farinhas. “O Brasil cabe numa panela quando a gente honra o que é nosso: pesca de água doce, ervas do Norte, crocância das farinhas, o aroma do tucupi e a delicadeza das frutas. Meu prato é um mergulho nessa identidade que é plural e, ao mesmo tempo, profundamente brasileira”, reflete.

A artista Erica Saraiva, responsável pela performance de pintura ao vivo, descreve o processo de pintar "na hora" como uma forma de registrar o movimento do rio e da luz. Ela relaciona a experiência com a sinestesia entre som, sabor e paisagem. “Pintar ao vivo no Combu é traduzir o movimento do rio, a luz que muda a cada minuto e a sinfonia da floresta em cor e gesto. Os três painéis nascem da sinestesia entre som, sabor e paisagem — uma brasilidade que se vê, se ouve e se sente”, explica.

Como adquirir ingressos

Os ingressos para o “Menu Brasilidades” custam R$ 250 por pessoa. As vendas são realizadas pelo site Sympla, com opção de pagamento em cartão de crédito.

Há também a modalidade via Pix, que oferece 10% de desconto, totalizando R$ 225. Para esta opção, é necessário solicitar os dados por meio do WhatsApp comercial: (91) 98495-3358.

O evento “Menu Brasilidades” oferece uma combinação de alimentação e bebidas no formato all inclusive, programação musical ao longo do dia e atividade artística em tempo real. Tudo isso em um espaço às margens do rio, na Ilha do Combu. A proposta se apresenta como uma opção ideal para confraternizações e encontros de fim de ano.

Serviço

  • Evento: Menu Brasilidades – Porto Combú
  • Data: 13 de dezembro
  • Horário: 11h às 18h
  • Local: Restaurante Porto Combú – Ilha do Combu, Belém (em frente à UFPA)
  • Formato: All inclusive (open bar de chope e drinks selecionados + open food)
  • Atrações: Grupo Irreverência (roda de samba), Grupo Uirandê (música regional amazônica), DJ Júlio Almeida (sunset) e live painting com Erica Saraiva
  • Chefs convidados: Arturo Báez (Top Chef), Raul Lemos (MasterChef) e Léo Modesto (Mestre do Sabor)
  • Informações sobre ingresso: (91) 98495-3358
