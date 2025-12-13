Cypher Sal e Breaking de Verão põem Salinópolis no centro do hip hop nacional

O 9º Cypher Sal, evento de cultura hip hop e eliminatórias do festival internacional Breaking de Verão, será realizado neste sábado, 13, em Salinópolis. A Orla do Maçarico, próximo ao Mirante, receberá competições com a presença de grandes nomes do breaking brasileiro e terá entrada gratuita.

O renomado B-boy Pelezinho, de São Paulo, comemora a iniciativa local. "A galera daqui (de Salinas) já vem fazendo a Cypher há algum tempo. Estou vindo pela primeira vez. Está sendo bacana estar aqui. O Pará tem bons breakers, desde B-boys a B-girls. É uma galera de nível que se dedica", afirmou o atleta. Pelezinho, com 30 anos de trajetória, foi o primeiro brasileiro a competir internacionalmente no gênero.

Presença de Jurados Renomados Nacionalmente

A relevância do evento é destacada por B-boy Jazz, maranhense radicado em Brasília. "O Cypher Sal é um dos mais bem falados do Pará e de outros estados, que fecha o calendário anual de eventos com chave de ouro. É uma satisfação imensa fazer parte", declarou. Ele complementou que "o Pará desde sempre teve muitos talentos na cena e com certeza é um dos estados mais ricos de talentos nessa arte".

Pelezinho e Jazz atuarão como jurados nas competições. "Nós vamos avaliar o breaking, que é a dança, tem os movimentos clássicos, mas, o mais importante, é o competidor dançar o breaking dele", explicou Pelezinho. Ele garantiu que "os jurados que estarão ali têm bagagem e competência para julgar uma competição como essa".

Outros nomes de peso no corpo de jurados incluem o B-boy Migaz, de Brasília, único brasileiro jurado da categoria nas Olimpíadas de 2024. Completam o time os B-boys paraenses Leony, multicampeão nacional, e Kekeu, conhecido por sua participação na TV Xuxa.

Salinópolis Consolida-se como Referência no Hip Hop Nacional

A cidade de Salinópolis tem se consolidado como uma referência nacional no hip hop. O Cypher Sal, criado em 2017 pelo Instituto de Danças e Movimentos Urbanos de Salinópolis (IDMUS), realiza edições anuais com apresentações de breaking, rap, DJ e grafite. Mais de 100 artistas estão inscritos para as competições deste ano.

O vencedor do 9º Cypher Sal receberá um prêmio de R$ 4 mil. "Hoje, a Cypher Sal tem prestígio. Conseguimos trazer as referências do breaking nacional", celebrou Jef Lopes, coordenador do evento. O Cypher Sal integra o 1º Circuito de Cultura Urbana e Periférica do Caeté, uma iniciativa do Instituto Rede Cultura em Movimento (IRCEM) de Capanema em parceria com o IDMUS.

Breaking de Verão Oferece Vaga em Etapa Mundial

O projeto Breaking de Verão (BDV), idealizado em 2022 pela Agência Fábrica, tem conquistado projeção mundial. Ele combina esporte, dança, música e estilo de vida. Fernando Bó, idealizador do BDV, ressaltou a importância desta edição: "Esta edição é muito especial. Ter a honra de chegar ao Pará, ajuda a democratizar o acesso".

O campeão da etapa de Salinópolis receberá R$ 1 mil e garantirá uma vaga na "Prova de Fogo" da edição especial de 2026. Esta prova acontecerá nos dias 23, 24 e 25, no Rio de Janeiro, onde o vencedor competirá com os 12 melhores da Cypher Rio.

Os três melhores B-boys e B-girls da "Prova de Fogo" se juntarão a 13 convidados para disputar o campeonato mundial. Os campeões (feminino e masculino) de cada categoria levarão um prêmio de R$ 20 mil, além de ter todas as despesas de passagem aérea, alimentação e hospedagem cobertas para participar do BDV 2026.

Atrações Culturais Complementam a Programação do Evento

A programação conjunta do Cypher Sal e Breaking de Verão vai além das competições. Inclui grafitagem do artista Nevs, vindo de Belém, e shows de Jay Rock, MCs e performances, a partir das 22h. Em seguida, o público poderá acompanhar as apresentações do cantor André Sants e do DJ Bruno Beats, com início previsto para as 23h30.

Incentivo Governamental e Apoio Institucional

O Cypher Sal conta com o incentivo de diversas entidades. Entre elas, o Programa Nacional Aldir Blanc (PNAB), a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), a Secretaria Municipal de Cultura e a Prefeitura Municipal de Capanema. O evento também recebe apoio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), do Governo do Estado do Pará, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.