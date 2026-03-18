Obra musical do compositor paraense Tonny Brasil é oficializada como Patrimônio Cultural do Pará

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará oficializou a obra de Tonny Brasil como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial. De autoria do deputado Elias Santiago (PT), a proposta não apenas homenageia a trajetória individual do compositor, mas eleva o tecnobrega ao status de símbolo oficial da identidade paraense, validando um ritmo que emergiu das periferias para conquistar palcos em todo o Brasil e no exterior.

Considerado o "pai" ou o grande arquiteto do tecnobrega, Tonny Brasil foi o responsável por introduzir elementos tecnológicos e sintetizadores nas batidas tradicionais, criando a sonoridade que define as gigantescas aparelhagens.

Com cerca de 2 mil composições, sua obra foca predominantemente no romantismo e nas celebrações da vida. Essas letras são conduzidas por arranjos vibrantes que despertam no público um desejo imediato de dançar, ao mesmo tempo em que evocam um profundo sentimento de nostalgia em quem as ouve.

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Este reconhecimento celebra a resistência de uma cultura popular que movimenta a economia criativa e as comunidades locais. Agora, sua vasta discografia e as composições que deram voz a ícones da música paraense passam a ser protegidas e valorizadas como bens fundamentais da memória do estado.

O legado de Tonny ultrapassou as fronteiras da Amazônia. Suas composições tornaram-se hinos na voz de grandes estrelas da música brasileira, como a eterna Marília Mendonça, que deu nova vida à "Cúmbia do Amor", e Joelma, que imortalizou sucessos como "Dudu". O trabalho do artista foi peça fundamental para a explosão do ritmo em todo o país, servindo de base para o repertório de diversas bandas de sucesso, com destaque especial para a trajetória da banda Calypso.

Tonny Brasil faleceu em 2024, aos 57 anos. O compositor foi o grande precursor do tecnobrega, gênero que revolucionou a cena cultural do Pará ao fundir as batidas eletrônicas e sintetizadores ao brega tradicional.