Tonny Brasil é homenageado com show especial em Belém

A dupla Jimmy Góes e Karol Farias fará uma homenagem ao cantor Tonny Brasil, ícone da música nortista e considerado o pai do tecnobrega. O show "Legado" apresentará releituras das composições do artista durante a Quarta Musical do Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa), localizado no bairro do Umarizal, a partir das 20h. O show no Cineteatro terá entrada franca e também será transmitido ao vivo pelo perfil do Instagram @Sindmepa, às 20h.

Jimmy Góes é filho do saudoso e consagrado compositor paraense, Tonny Brasil. Desde a infância, ele se envolveu com o universo da música. Atualmente, o multi-instrumentista tem uma carreira marcada por referências plurais, passando pelo hardcore da banda Rockslide, o indie rock da Barão Geraldo, o reggae de Juca Culatra, e a música caribenha de A República Imperial. Além disso, ele integrou a banda Les Rita Pavone, o projeto Manto e colaborou com Anna Suav e Bruna BG no rap paraense.

Jimmy também atua como compositor, tendo músicas no álbum da banda Enfim Nós e no projeto Urubu Pavão. Sua experiência se estende à direção musical e criação de trilhas sonoras para espetáculos, como com a Trupe Periféricos e o grupo Imundas de Teatro. A parceria com Karol Farias começou em 2009, na banda Enfim Nós. Desde então, a dupla desenvolveu o projeto “O Legado”, que mistura tecnobrega com rock em um formato de guitarra e voz, levando ao público uma nova interpretação das composições de Tonny Brasil.

“Essas músicas marcam momentos e fases importantes na vida das pessoas. Muitos terão lembranças de situações em que ouviram essas canções. Minhas expectativas são simplesmente de tocar, nada além, as músicas que meu pai compôs e que se tornaram conhecidas, seja na voz dele ou de outros artistas”, ressalta o músico.

Serviço:

Quarta Musical com Jimmy Góes e Karol Farias

Entrada franca

Data: 25 de setembro de 2024

Horário: 20h

Local: Cineteatro do Sindmepa - Rua Boaventura da Silva, n° 999