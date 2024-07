1 mês sem Tonny Brasil: Filho agradece mensagens de apoio; 'Levaremos seu legado adiante'

O artista Tonny Brasil, pai do tecnobrega e um dos compositores mais importantes do Pará, foi lembrado em vídeo publicado por seu filho Jimmy Góes nesta terça-feira, 2, ocasião em que completou um mês da morte do músico.

Jimmy falou sobre a gratidão da família pelo apoio dado por amigos e fãs de Tonny Brasil. "Muito obrigado a todo mundo que tirou um pouco do seu tempo para nos prestar condolências. Por mais que eu ainda não tenha visto a tua mensagem, só o fato de tu teres me mandado alguma coisa já ajuda a superar um pouco a dor", declarou.

VEJA MAIS

"E, enfim, só queria agradecer mesmo e, de alguma forma, responder a todo mundo. Para mim é um privilégio e uma honra poder falar do meu pai para as pessoas porque é alguém que conseguiu dividir a história da cultura desse estado em dois, o antes e o depois dele. Então, é alguém que merece mesmo todas as homenagens. Muito obrigado", disse.

Tonny Brasil faleceu no último dia 2 de junho de 2024, aos 57 anos. (Reprodução / Redes sociais)

Na legenda que acompanha a postagem, Jimmy afirmou ainda que: "levaremos seu legado adiante honrando sua história, seu trabalho, seu nome e tudo mais que lhe traduza e evidencie o ser humano incrível que o senhor foi".