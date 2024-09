Se Rasgum: criador do tecnobrega, Tonny Brasil ganha tributo no festival neste sábado (14), em Belém

O Festival Se Rasgum tem na virada da noite deste sábado (14) para domingo (15) uma atração marcante para a classe artística e o público em geral: o show Tonny Brasil 4ever, em homenagem ao cantor e compositor paraense Tonny Brasil, falecido no dia 2 de junho último, aos 57 anos de idade. Com várias atrações, o show está previsto para começar à 1h10 da madrugada de domingo, no Espaço Na Bêra, no bairro da Cidade Velha. "Participar desse show vai ser muito especial, pelo fato de ser sobrinho do Tonny e ele ter sido um dos maiores compositores do Brasil, e ele me ensinou muita coisa na vida, da composição até o jeito de viver", declara Marcos Maderito, o DJ Maderito, que vai integrar a apresentação da Banda Bundas.

Outras atrações nesta noite do Se Rasgum, em homenagem a Tonny Brasil, são Aninha, A Odalisca; Marcelo Wall; Chyco Salles; Kiko Netto; Edson Valle e Luiz Nascimento. "Tonny teve uma contribuição gigantesca para a nossa música. O tecnobrega é um filho que o tio Tonny deixou para fazer todo mundo dançar quando chegar aqui no Pará ou por aí nesse mundo de Deus", afirma Maderito.

Emoções

No show, a plateia vai poder conferir músicas marcantes da noite de Belém, compostas por Tonny Brasil, como "Lana" (primeiro tecnobrega lançado, no final dos anos 90), "Prima da Cunhada", "Cumbia do amor", "Leviana", "Lama", "Doce mel" e "Oração". O festival Se Rasgum tem foco em valorizar a produção de artistas regionais e da cena independente em escala nacional, como estratégia de mostrar ao público e aos próprios cantores e compositores um leque de sonoridade no país.

"Vamos fazer o show só de obras escritas e produzidas por ele", adianta Marcos Maderito, acrescentando que não será o mesmo show apresentado anteriormente no Hangar Centro de Feiras e Convenções, como parte da 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, coordenada pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult). Desse show do Se Rasgum participará Mariza Brasil, esposa de Tonny Brasil.

Saudade

Tonny Brasil chegou a compor cerca de 2 mil músicas. Desse universo, 700 foram gravadas por nomes como Banda Calypso, Wanderley Andrade e Gaby Amarantos. A causa da morte desse artista não foi divulgada por ocasião do fato. No entanto, em abril passado, ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e foi internado no Hospital do Pronto Socorro do Guamá e transferido, em seguida, ao Hospital Regional Dr. Abelardo Santos.

Tonny, para o cantor Edilson Morenno, amigo de Tonny, ele foi "um dos culpados" pela grandeza do brega dentro da cultura paraense. Edilson acrescentou que "é o maior, ele vai ficar marcado".