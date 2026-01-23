Rainha das Rainhas 2026: passeio de barco e ensaio fotográfico marcam agenda inédita das candidatas

Como parte da programação do concurso Rainha das Rainhas 2026, as candidatas deste ano estiveram em um passeio de barco pelo rio Guamá, nesta quinta-feira (22). Com destino à ilha do Combu, as participantes do concurso aproveitaram as belezas da capital paraense para se confraternizarem e trocarem “figurinhas” sobre o concurso.

No trajeto pelas águas, elas realizaram um ensaio fotográfico. Os ”looks” escolhidos pelas candidatas eram majoritariamente brancos e de caráter despojado e informal, como o momento pedia. Além disso, as 15 participantes foram recebidas com um café da manhã no restaurante Porto Combu.

As rainhas saíram por volta de 7h do Porto da Lancha Nemo, ao lado do antigo Iate Clube do Pará. De lá, as jovens seguiram para o Combu na escuna “Maria Lúcia”, que chegou, inclusive, a ser utilizada durante as atividades da COP 30 em Belém.

Durante as atividades, a coordenadora do concurso Meg Martins aproveitou para adiantar outra ação inédita do RR 2026. “As candidatas nos perguntaram se seria possível, após a realização do concurso, nós realizarmos o ‘after’ do Rainha das Rainhas. Eu disse: “dá, porque aqui quem manda são vocês’. Então, essa é uma novidade, em primeira mão: neste ano, em 2026, após todos conhecerem a rainha e as princesas, a festa vai continuar. Vai ser uma festa especial, com o maior fenômeno musical do momento, a aparelhagem Carabao”, anunciou.

O concurso Rainha das Rainhas 2026 é uma promoção do Grupo Liberal e será realizado no dia 7 de fevereiro, no Hangar - Convenções & Feiras da Amazônia. A 78ª edição do concurso celebra os 50 anos da TV Liberal e os 80 anos do jornal O Liberal. Para Meg Martins, as datas comemorativas devem ser ressaltadas. “Gosto de bater na tecla: não é fácil uma empresa completar 50 anos, que é quanto a TV Liberal está completando. E, mais difícil ainda, é completar 80 anos, que é a marca que o Grupo Liberal vai atingir, tendo como grande homenageado o seu fundador, Romulo Maiorana”, afirmou.

As 15 rainhas do RR 2026 são: Nayara Matoso - Sociedade Médico Cirúrgica do Pará; Tharsila Barros - COCB; Lígia Silva - AABB; Maria Eduarda Guiomarino - Tênis Clube; Thamires Ávila - Grêmio Literário Português; Eloah Mourão Corrêa - Assembleia Paraense; Ronara Furtado - Pará Clube; Rayana Corrêa - Paysandu; Taynara Xavier - Tuna Luso Brasileira; Sâmia Fernandes - Bragantino; Carlen Baia - Clube de Engenharia; Heloise Helene - Bancrévea; Layane Santos - Guará Acqua Park; Keyla Barros - Pinheirense; Eduarda Barra - Clube do Remo.

Como comprar ingressos para o Rainha das Rainhas 2026

As vendas das entradas para a 78ª edição do Rainha das Rainhas já estão disponíveis. O valor do ingresso para um lugar na pista custa R$ 40,00 no primeiro lote e para a mesa de 4 lugares custa R$ 300.

O ingresso para a pista do Rainha das Rainhas 2026 está no link: tickzi.com.br/eventos/rainhadasrainhas2026.

No momento da compra é necessário selecionar a quantidade de entradas, limitada a 10 por compra. As entradas físicas podem ser adquiridas nas duas unidades da loja Peça Rara em Belém: na loja da avenida Gentil Bittencourt, 582, e na loja da avenida Duque de Caxias, 869. E ainda na área de Assinaturas de O Liberal na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, 2473, esquina com a Perebebuí, no bairro do Marco.

Já a mesa de quatro lugares (no valor de R$ 300) pode ser adquirida via WhatsApp da produtora Show Bis: (91) 98152-4202 ou presencialmente na sede do Grupo Liberal.

Quem são os patrocinadores do Rainha das Rainhas 2026

O concurso Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña e do Centro Universitário Fibra e apoio da construtora Porte Engenharia.

A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.