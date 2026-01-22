Rainha da Rainhas 2026: candidatas têm programação ambiental no Combu

Na sequência de atrações do concurso Rainha das Rainhas 2026, promoção do Grupo Liberal, até a noite da grande decisão do dia 7 de fevereiro, no Hangar - Convenções & Feiras da Amazônia, as 15 rainhas de clubes sociais de Belém irão desfrutar nesta quinta-feira (22) de uma programação exclusivamente montada para elas na Ilha do Combu, no entorno da capital paraense. As rainhas acabam de ser reveladas em grande estilo ao público, em evento inédito ocorrido na terça-feira (20) à noite no Mercado de São Brás. E, agora, vão exibir toda a sua beleza e charme no cenário amazônico do Combu e, em especial, dar uma mensagem sobre a importância e a necessidade de preservação das belezas naturais da região.

A programação na Ilha do Combu, um dos locais mais procurados por moradores da Grande Belém e por turistas nacionais e internacionais no Pará, vai servir para a geração de conteúdos para as rainhas do RR 2026. “E ainda para envolver todas as rainhas na causa da sustentabilidade, essa que é uma bandeira do Grupo Liberal. Então, nós vamos fazer um passeio pelo Combu, mostrando um pouco do dia a dia nessa ilha e como é importante preservar o meio ambiente, valorizar os nossos ribeirinhos, as nossas raízes”, destaca Meg Martins, coordenadora do Rainha das Rainhas 2026.

Esse evento na Ilha do Combu contribui, em especial, para incrementar ainda mais o turismo do Pará, a partir de imagens e conteúdos em geral a serem gerados nessa região para o mundo todo, a partir do próprio concurso em sua 78ª edição e das redes sociais. Com o evento na região do Rio Guamá, o Grupo Liberal reforça a proposta da sustentabilidade, da educação ambiental, ou seja, a promoção do desenvolvimento socioeconômico com a preservação dos recursos naturais em plena maior bacia hidrográfica do planeta, a Bacia Amazônica.

Beleza sobre as águas

As rainhas vão sair logo cedo do Porto da Lancha Nemo, ao lado do antigo Iate Clube do Pará, clube esse que teve entre seus dirigentes Romulo Maiorana, idealizador e fundador do Grupo Liberal, e onde o Rainha das Rainhas teve noites inesquecíveis. De lá, as jovens seguirão para o Combu na escuna “Maria Lúcia”, que chegou, inclusive, a ser utilizada durante as atividades da COP 30 em Belém.

Todas de maiô branco, elas vão dar uma passeio pela região, fazendo uma imersão na natureza. Em seguida, vão desfrutar de um café da manhã digno de rainhas no restaurante Porto Combu. Esse café será um momento de confraternização entre as candidatas do concurso que celebra os 50 anos da TV Liberal e 80 anos de O Liberal em 2026 e tem patrocínio da Cervejaria Caribeña e do Grupo Revemar e apoio do SESI.

As rainhas irão fazer fotos e imagens, aproveitando toda a paisagem exuberante do Combu, em um momento inédito no concurso. Os dirigentes dos clubes sociais e assessores vão estar presentes ao evento, seguindo em uma outra embarcação específica para eles. Em suma, uma programação para valorizar as belezas do Pará no Rainha das Rainhas 2026.

As 15 rainhas do RR 2026 são: Nayara Matoso - Sociedade Médico Cirúrgica do Pará; Tharsila Barros - COCB; Lígia Silva - AABB; Maria Eduarda Guiomarino - Tênis Clube; Thamires Ávila - Grêmio Literário Português; Eloah Mourão Corrêa - Assembleia Paraense; Ronara Furtado - Pará Clube; Rayana Corrêa - Paysandu; Taynara Xavier - Tuna Luso Brasileira; Sâmia Fernandes - Bragantino; Carlen Baia - Clube de Engenharia; Heloise Helene - Bancrévea; Layane Santos - Guará Acqua Park; Keyla Barros - Pinheirense; Eduarda Barra - Clube do Remo.

Público já pode adquirir ingressos para a Grande Noite

A Rainha das Rainhas 2026 será conhecida na Grande Noite do maior concurso de beleza do Norte do Brasil, no dia 7 de fevereiro, no Hangar - Convenções & Feiras da Amazônia, em Belém, com transmissão ao vivo dos veículos de comunicação do Grupo Liberal, promotor do evento. Em sua 78ª edição, o Rainha das Rainhas conta com 15 candidatas representantes de clubes sociais da capital paraense e ocorre no ano em que a TV Liberal e o Jornal O Liberal completam respectivamente 50 anos e 80 anos de história no jornalismo brasileiro. Os ingressos para essa grande festa já estão à venda.

O ingresso para um lugar na pista do concurso Rainha das Rainhas 2026 custa R$ 40,00 no primeiro lote. O ingresso para a mesa de quatro lugares custa R$ 300.

O ingresso para a pista do Rainha das Rainhas 2026 está disponível on-line. Para adquirir, é necessário selecionar a quantidade de entradas, limitada a 10 por compra. O endereço eletrônico para essa aquisição é: https://tickzi.com.br/eventos/rainhadasrainhas2026 .

O ingresso para a pista do RR 2026 também pode ser adquirido nas duas unidades da loja Peça Rara em Belém: na loja da avenida Gentil Bittencourt, 582, e na loja da avenida Duque de Caxias, 869. E ainda na área de Assinaturas de O Liberal na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, 2473, esquina com a Perebebuí, no bairro do Marco.

Já o ingresso (público em geral) para a mesa de quatro lugares (no valor de R$ 300) pode ser adquirido via WhatsApp da produtora Show Bis: (91) 98152-4202 ou presencialmente na sede do Grupo Liberal.







