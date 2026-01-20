Conheça as 15 candidatas ao Rainha das Rainhas 2026

O Rainha das Rainhas 2026, maior concurso de beleza e fantasia do carnaval paraense, apresentou na noite desta terça-feira (20), no Mercado de São Brás, em Belém, as 15 candidatas da 78ª edição do evento. A disputa está marcada para o dia 7 de fevereiro, no Hangar – Centro de Convenções.

Cada uma das agremiações participantes será representada por uma candidata que promete destacar fantasia, criatividade, beleza e desempenho cênico, elementos que definem a campeã. Conheça todas as candidatas ao Rainha das Rainhas 2026.

Sociedade Médico Cirúrgica do Pará

Nayara Matoso, candidata da Sociedade Médico Cirúrgica do Pará ao Rainha das Rainhas 2026 (Wagner Santana/O Liberal)

Nome: Nayara Matoso

Cidade: Belém – Bairro Pedreira

Signo: Virgem

Ocupação: Mestranda em Educação pela Uepa, bailarina clássica e miss de quadrilha junina

Peso: 54 kg | Altura: 1,65 m

Instagram: @nayaramatoso

Estilista: João Bosco Maia

Coreógrafos: Marcos Marciel e Luan Branche

COCB

Tharsila Barros, candidata do COCB ao Rainha das Rainhas 2026. (Wagner Santana/O Liberal)

Nome: Tharsila Barros

Cidade: Barcarena

Signo: Touro

Ocupação: Acadêmica de Administração

Peso: 58 kg | Altura: 1,53 m

Instagram: @_tharsilab

Estilista: Ewandro Cravo

Coreógrafo: Hyan Victor

AABB

Lígia Silva, candidata da AABB ao Rainha das Rainhas 2026. (Wagner Santana/O Liberal)

Nome: Lígia Silva

Cidade: Cametá

Signo: Sagitário

Ocupação: Influenciadora digital e modelo

Peso: 73 kg | Altura: 1,74 m

Instagram: @ligiasilva01_

Estilistas: Daniel Silva e Rodolfo Assunção

Coreógrafo: Paulo Kaputinne

Tênis Clube

Nome: Maria Eduarda Guiomarino

Cidade: Belém – Bairro Marambaia

Signo: Áries

Ocupação: Influenciadora digital e modelo

Peso: 51 kg | Altura: 1,58 m

Instagram: @dudaguiomarino

Estilista e coreógrafo: André Chagas

Grêmio Literário Português

Thamires Ávila, candidata do Grêmio Literário e Recreativo Português ao Rainha das Rainhas 2026. (Wagner Santana/O Liberal)

Nome: Thamires Ávila

Cidade: Belém – Bairro Umarizal

Signo: Libra

Ocupação: Médica recém-formada

Peso: 56 kg | Altura: 1,63 m

Instagram: @thamiavila

Estilista: Karlos Amílcar

Coreógrafo: Wendel Campos

Assembleia Paraense

Eloah Mourão Corrêa, candidata da Assembleia Paraense ao Rainha das Rainhas 2026. (Wagner Santana/O Liberal)

Nome: Eloah Mourão Corrêa

Cidade: Belém – Bairro Cidade Velha

Signo: Aquário

Ocupação: Acadêmica de Medicina

Peso: 65 kg | Altura: 1,70 m

Instagram: @eloahmcorrea

Estilista: Aline Dias

Coreógrafo: Zandro Gurjão

Pará Clube

Ronara Furtado, candidata do Pará Clube ao Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Nome: Ronara Furtado

Cidade: Santa Izabel do Pará

Signo: Gêmeos

Ocupação: Auxiliar administrativa

Peso: 70 kg | Altura: 1,75 m

Instagram: @ronaraf_ | TikTok: @ronarazulktra

Estilista: Matheus Sousa

Coreógrafos: Thayla Savicke e Gabriel Sales

Paysandu

Rayana Corrêa, candidata do Paysandu o Rainha das Rainhas 2026. (Wagner Santana/O Liberal)

Nome: Rayana Corrêa

Cidade: Belém – Bairro Jurunas

Signo: Leão

Ocupação: Influenciadora digital e modelo publicitária

Peso: 60 kg | Altura: 1,62 m

Instagram: @rayana_correa

Estilista: João Bosco

Coreógrafo: Marcos Maciel

Tuna Luso Brasileira

Taynara Xavier, candidata da Tuna Luso ao Rainha das Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Nome: Taynara Xavier

Cidade: Belém – Bairro Marco

Signo: Leão

Ocupação: Farmacêutica esteta, mestranda e acadêmica de Odontologia

Peso: 54 kg | Altura: 1,60 m

Instagram: @doutorataynaraxavier | TikTok: @taynaraaraujoo_

Estilista: Ronald Ruhbens

Coreógrafo: Luciano Neto

Clube do Bragantino

Sâmia Fernandes, candidata do Bragantino ao Rainha das Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Nome: Sâmia Fernandes

Cidade: Bragança

Signo: Capricórnio

Ocupação: Médica esteta e obstetra

Peso: 57 kg | Altura: 1,62 m

Instagram: @samialais_09

Estilista: Gustavo Mescouto

Coreógrafo: Luan Branche

Clube de Engenharia

Carlem Baia, candidata do Clube de Engenharia ao Rainha das Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Nome: Carlen Baia

Cidade: Abaetetuba

Signo: Câncer

Ocupação: Bacharel em Serviço Social

Peso: 63 kg | Altura: 1,64 m

Instagram: @tatibaia

Estilistas: Marcos Avelino e Inry Gleyson

Coreógrafos: Ataíde Júnior e Yan Lobato

Bancrévea

Heloise Helene, candidata do Bancrévea ao Rainha das Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Nome: Heloise Helene

Cidade: Belém (criada em Santa Izabel do Pará)

Signo: Libra

Ocupação: Advogada

Peso: 58 kg | Altura: 1,65 m

Instagram: @heloisehelene | TikTok: @heloisehelene

Estilista: João Bosco

Coreógrafo: Marquinho (Quinho)

Guará Acqua Park

Layane Santos, candidata do Guará Acqua Park ao Rainha das Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Nome: Layane Santos

Cidade: Capanema

Signo: Virgem

Ocupação: Professora de balé clássico e agente de comunicação digital

Peso: 58 kg | Altura: 1,65 m

Instagram: @layane_santos00

Estilista: Matheus Souza

Coreógrafos: Walter Júnior e Júnior Freitas

Pinheirense

Keyla Barros, candidata do Pinheirense ao Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Nome: Keyla Barros

Cidade: Belém – Bairro Cidade Velha

Signo: Peixes

Ocupação: Professora de balé clássico

Peso: 60 kg | Altura: 1,63 m

Instagram: @keylabarros1 | TikTok: @keylabarrosoficial

Estilista: Arley Gaia

Coreógrafo: Heverton Magalhães

Clube do Remo

Eduarda Barra, candidata do Clube do Remo ao Rainha das Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Nome: Eduarda Barra

Cidade: Limoeiro do Ajuru

Signo: Libra

Ocupação: Modelo e acadêmica de Enfermagem

Peso: 67 kg | Altura: 1,75 m

Instagram: @barraeduardaa | TikTok: @eduardabarra_

Estilista: João Bosco

Coreógrafos: Marcos Maciel e Cássio Soares

Maquiagem: Tiago Berg