Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Conheça as 15 candidatas ao Rainha das Rainhas 2026

Evento será realizado no dia 7 de fevereiro, no Hangar, em Belém, e celebra a 78ª edição do tradicional concurso de beleza e fantasia do carnaval

Hannah Franco
fonte

Candidatas do Rainha das Rainhas 2026. (Wagner Santana/O Liberal)

O Rainha das Rainhas 2026, maior concurso de beleza e fantasia do carnaval paraense, apresentou na noite desta terça-feira (20), no Mercado de São Brás, em Belém, as 15 candidatas da 78ª edição do evento. A disputa está marcada para o dia 7 de fevereiro, no Hangar – Centro de Convenções.

Cada uma das agremiações participantes será representada por uma candidata que promete destacar fantasia, criatividade, beleza e desempenho cênico, elementos que definem a campeã. Conheça todas as candidatas ao Rainha das Rainhas 2026.

VEJA MAIS

image Rainha das Rainhas 2026 terá edição "muito especial", diz organização
Apresentação das 15 candidatas ocorre no Mercado de São Brás pela primeira vez e celebra 80 anos de O Liberal e 50 anos da TV

image Candidatas do Rainha das Rainhas 2026 farão ensaio na Ilha do Combu
Desfile em maiô branco, passeio de lancha e café no Hotel Vila Galé integram programação da prévia do concurso

👑 Conheça as candidatas ao Rainha das Rainhas 2026

Sociedade Médico Cirúrgica do Pará

image Nayara Matoso, candidata da Sociedade Médico Cirúrgica do Pará ao Rainha das Rainhas 2026 (Wagner Santana/O Liberal)

Nome: Nayara Matoso
Cidade: Belém – Bairro Pedreira
Signo: Virgem
Ocupação: Mestranda em Educação pela Uepa, bailarina clássica e miss de quadrilha junina
Peso: 54 kg | Altura: 1,65 m
Instagram: @nayaramatoso
Estilista: João Bosco Maia
Coreógrafos: Marcos Marciel e Luan Branche

COCB

image Tharsila Barros, candidata do COCB ao Rainha das Rainhas 2026. (Wagner Santana/O Liberal)

Nome: Tharsila Barros
Cidade: Barcarena
Signo: Touro
Ocupação: Acadêmica de Administração
Peso: 58 kg | Altura: 1,53 m
Instagram: @_tharsilab
Estilista: Ewandro Cravo
Coreógrafo: Hyan Victor

AABB

image Lígia Silva, candidata da AABB ao Rainha das Rainhas 2026. (Wagner Santana/O Liberal)

Nome: Lígia Silva
Cidade: Cametá
Signo: Sagitário
Ocupação: Influenciadora digital e modelo
Peso: 73 kg | Altura: 1,74 m
Instagram: @ligiasilva01_
Estilistas: Daniel Silva e Rodolfo Assunção
Coreógrafo: Paulo Kaputinne

Tênis Clube

image Lígia Silva, candidata da AABB ao Rainha das Rainhas 2026. (Wagner Santana/O Liberal)

Nome: Maria Eduarda Guiomarino
Cidade: Belém – Bairro Marambaia
Signo: Áries
Ocupação: Influenciadora digital e modelo
Peso: 51 kg | Altura: 1,58 m
Instagram: @dudaguiomarino
Estilista e coreógrafo: André Chagas

Grêmio Literário Português

image Thamires Ávila, candidata do Grêmio Literário e Recreativo Português ao Rainha das Rainhas 2026. (Wagner Santana/O Liberal)

Nome: Thamires Ávila
Cidade: Belém – Bairro Umarizal
Signo: Libra
Ocupação: Médica recém-formada
Peso: 56 kg | Altura: 1,63 m
Instagram: @thamiavila
Estilista: Karlos Amílcar
Coreógrafo: Wendel Campos

Assembleia Paraense

image Eloah Mourão Corrêa, candidata da Assembleia Paraense ao Rainha das Rainhas 2026. (Wagner Santana/O Liberal)

Nome: Eloah Mourão Corrêa
Cidade: Belém – Bairro Cidade Velha
Signo: Aquário
Ocupação: Acadêmica de Medicina
Peso: 65 kg | Altura: 1,70 m
Instagram: @eloahmcorrea
Estilista: Aline Dias
Coreógrafo: Zandro Gurjão

Pará Clube

image Ronara Furtado, candidata do Pará Clube ao Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Nome: Ronara Furtado
Cidade: Santa Izabel do Pará
Signo: Gêmeos
Ocupação: Auxiliar administrativa
Peso: 70 kg | Altura: 1,75 m
Instagram: @ronaraf_ | TikTok: @ronarazulktra
Estilista: Matheus Sousa
Coreógrafos: Thayla Savicke e Gabriel Sales

Paysandu

image Rayana Corrêa, candidata do Paysandu o Rainha das Rainhas 2026. (Wagner Santana/O Liberal)

Nome: Rayana Corrêa
Cidade: Belém – Bairro Jurunas
Signo: Leão
Ocupação: Influenciadora digital e modelo publicitária
Peso: 60 kg | Altura: 1,62 m
Instagram: @rayana_correa
Estilista: João Bosco
Coreógrafo: Marcos Maciel

Tuna Luso Brasileira

image Taynara Xavier, candidata da Tuna Luso ao Rainha das Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Nome: Taynara Xavier
Cidade: Belém – Bairro Marco
Signo: Leão
Ocupação: Farmacêutica esteta, mestranda e acadêmica de Odontologia
Peso: 54 kg | Altura: 1,60 m
Instagram: @doutorataynaraxavier | TikTok: @taynaraaraujoo_
Estilista: Ronald Ruhbens
Coreógrafo: Luciano Neto

Clube do Bragantino

image Sâmia Fernandes, candidata do Bragantino ao Rainha das Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Nome: Sâmia Fernandes
Cidade: Bragança
Signo: Capricórnio
Ocupação: Médica esteta e obstetra
Peso: 57 kg | Altura: 1,62 m
Instagram: @samialais_09
Estilista: Gustavo Mescouto
Coreógrafo: Luan Branche

Clube de Engenharia

image Carlem Baia, candidata do Clube de Engenharia ao Rainha das Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Nome: Carlen Baia
Cidade: Abaetetuba
Signo: Câncer
Ocupação: Bacharel em Serviço Social
Peso: 63 kg | Altura: 1,64 m
Instagram: @tatibaia
Estilistas: Marcos Avelino e Inry Gleyson
Coreógrafos: Ataíde Júnior e Yan Lobato

Bancrévea

image Heloise Helene, candidata do Bancrévea ao Rainha das Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Nome: Heloise Helene
Cidade: Belém (criada em Santa Izabel do Pará)
Signo: Libra
Ocupação: Advogada
Peso: 58 kg | Altura: 1,65 m
Instagram: @heloisehelene | TikTok: @heloisehelene
Estilista: João Bosco
Coreógrafo: Marquinho (Quinho)

Guará Acqua Park

image Layane Santos, candidata do Guará Acqua Park ao Rainha das Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Nome: Layane Santos
Cidade: Capanema
Signo: Virgem
Ocupação: Professora de balé clássico e agente de comunicação digital
Peso: 58 kg | Altura: 1,65 m
Instagram: @layane_santos00
Estilista: Matheus Souza
Coreógrafos: Walter Júnior e Júnior Freitas

Pinheirense

image Keyla Barros, candidata do Pinheirense ao Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Nome: Keyla Barros
Cidade: Belém – Bairro Cidade Velha
Signo: Peixes
Ocupação: Professora de balé clássico
Peso: 60 kg | Altura: 1,63 m
Instagram: @keylabarros1 | TikTok: @keylabarrosoficial
Estilista: Arley Gaia
Coreógrafo: Heverton Magalhães

Clube do Remo

image Eduarda Barra, candidata do Clube do Remo ao Rainha das Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Nome: Eduarda Barra
Cidade: Limoeiro do Ajuru
Signo: Libra
Ocupação: Modelo e acadêmica de Enfermagem
Peso: 67 kg | Altura: 1,75 m
Instagram: @barraeduardaa | TikTok: @eduardabarra_
Estilista: João Bosco
Coreógrafos: Marcos Maciel e Cássio Soares
Maquiagem: Tiago Berg

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rainha das Rainhas 2026

concurso de beleza
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda