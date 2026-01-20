Conheça as 15 candidatas ao Rainha das Rainhas 2026
Evento será realizado no dia 7 de fevereiro, no Hangar, em Belém, e celebra a 78ª edição do tradicional concurso de beleza e fantasia do carnaval
O Rainha das Rainhas 2026, maior concurso de beleza e fantasia do carnaval paraense, apresentou na noite desta terça-feira (20), no Mercado de São Brás, em Belém, as 15 candidatas da 78ª edição do evento. A disputa está marcada para o dia 7 de fevereiro, no Hangar – Centro de Convenções.
Cada uma das agremiações participantes será representada por uma candidata que promete destacar fantasia, criatividade, beleza e desempenho cênico, elementos que definem a campeã. Conheça todas as candidatas ao Rainha das Rainhas 2026.
VEJA MAIS
👑 Conheça as candidatas ao Rainha das Rainhas 2026
Sociedade Médico Cirúrgica do Pará
Nome: Nayara Matoso
Cidade: Belém – Bairro Pedreira
Signo: Virgem
Ocupação: Mestranda em Educação pela Uepa, bailarina clássica e miss de quadrilha junina
Peso: 54 kg | Altura: 1,65 m
Instagram: @nayaramatoso
Estilista: João Bosco Maia
Coreógrafos: Marcos Marciel e Luan Branche
COCB
Nome: Tharsila Barros
Cidade: Barcarena
Signo: Touro
Ocupação: Acadêmica de Administração
Peso: 58 kg | Altura: 1,53 m
Instagram: @_tharsilab
Estilista: Ewandro Cravo
Coreógrafo: Hyan Victor
AABB
Nome: Lígia Silva
Cidade: Cametá
Signo: Sagitário
Ocupação: Influenciadora digital e modelo
Peso: 73 kg | Altura: 1,74 m
Instagram: @ligiasilva01_
Estilistas: Daniel Silva e Rodolfo Assunção
Coreógrafo: Paulo Kaputinne
Tênis Clube
Nome: Maria Eduarda Guiomarino
Cidade: Belém – Bairro Marambaia
Signo: Áries
Ocupação: Influenciadora digital e modelo
Peso: 51 kg | Altura: 1,58 m
Instagram: @dudaguiomarino
Estilista e coreógrafo: André Chagas
Grêmio Literário Português
Nome: Thamires Ávila
Cidade: Belém – Bairro Umarizal
Signo: Libra
Ocupação: Médica recém-formada
Peso: 56 kg | Altura: 1,63 m
Instagram: @thamiavila
Estilista: Karlos Amílcar
Coreógrafo: Wendel Campos
Assembleia Paraense
Nome: Eloah Mourão Corrêa
Cidade: Belém – Bairro Cidade Velha
Signo: Aquário
Ocupação: Acadêmica de Medicina
Peso: 65 kg | Altura: 1,70 m
Instagram: @eloahmcorrea
Estilista: Aline Dias
Coreógrafo: Zandro Gurjão
Pará Clube
Nome: Ronara Furtado
Cidade: Santa Izabel do Pará
Signo: Gêmeos
Ocupação: Auxiliar administrativa
Peso: 70 kg | Altura: 1,75 m
Instagram: @ronaraf_ | TikTok: @ronarazulktra
Estilista: Matheus Sousa
Coreógrafos: Thayla Savicke e Gabriel Sales
Paysandu
Nome: Rayana Corrêa
Cidade: Belém – Bairro Jurunas
Signo: Leão
Ocupação: Influenciadora digital e modelo publicitária
Peso: 60 kg | Altura: 1,62 m
Instagram: @rayana_correa
Estilista: João Bosco
Coreógrafo: Marcos Maciel
Tuna Luso Brasileira
Nome: Taynara Xavier
Cidade: Belém – Bairro Marco
Signo: Leão
Ocupação: Farmacêutica esteta, mestranda e acadêmica de Odontologia
Peso: 54 kg | Altura: 1,60 m
Instagram: @doutorataynaraxavier | TikTok: @taynaraaraujoo_
Estilista: Ronald Ruhbens
Coreógrafo: Luciano Neto
Clube do Bragantino
Nome: Sâmia Fernandes
Cidade: Bragança
Signo: Capricórnio
Ocupação: Médica esteta e obstetra
Peso: 57 kg | Altura: 1,62 m
Instagram: @samialais_09
Estilista: Gustavo Mescouto
Coreógrafo: Luan Branche
Clube de Engenharia
Nome: Carlen Baia
Cidade: Abaetetuba
Signo: Câncer
Ocupação: Bacharel em Serviço Social
Peso: 63 kg | Altura: 1,64 m
Instagram: @tatibaia
Estilistas: Marcos Avelino e Inry Gleyson
Coreógrafos: Ataíde Júnior e Yan Lobato
Bancrévea
Nome: Heloise Helene
Cidade: Belém (criada em Santa Izabel do Pará)
Signo: Libra
Ocupação: Advogada
Peso: 58 kg | Altura: 1,65 m
Instagram: @heloisehelene | TikTok: @heloisehelene
Estilista: João Bosco
Coreógrafo: Marquinho (Quinho)
Guará Acqua Park
Nome: Layane Santos
Cidade: Capanema
Signo: Virgem
Ocupação: Professora de balé clássico e agente de comunicação digital
Peso: 58 kg | Altura: 1,65 m
Instagram: @layane_santos00
Estilista: Matheus Souza
Coreógrafos: Walter Júnior e Júnior Freitas
Pinheirense
Nome: Keyla Barros
Cidade: Belém – Bairro Cidade Velha
Signo: Peixes
Ocupação: Professora de balé clássico
Peso: 60 kg | Altura: 1,63 m
Instagram: @keylabarros1 | TikTok: @keylabarrosoficial
Estilista: Arley Gaia
Coreógrafo: Heverton Magalhães
Clube do Remo
Nome: Eduarda Barra
Cidade: Limoeiro do Ajuru
Signo: Libra
Ocupação: Modelo e acadêmica de Enfermagem
Peso: 67 kg | Altura: 1,75 m
Instagram: @barraeduardaa | TikTok: @eduardabarra_
Estilista: João Bosco
Coreógrafos: Marcos Maciel e Cássio Soares
Maquiagem: Tiago Berg
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA