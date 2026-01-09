Candidatas do Rainha das Rainhas 2026 farão ensaio na Ilha do Combu

A beleza do Rainha das Rainhas 2026 vai ganhar um cenário amazônico antes da noite do concurso. No próximo dia 22 de janeiro, as candidatas das 15 agremiações participantes seguem juntas para a Ilha do Combu, em um passeio de lancha que incluirá ensaio fotográfico especial e um café da manhã com os dirigentes dos clubes.

A programação faz parte da sequência de eventos que antecedem o tradicional concurso de beleza e fantasia promovido pelo Grupo Liberal. Reconhecido como Patrimônio Cultural e Artístico Imaterial do Pará, o Rainha das Rainhas completa 78 anos em 2026.

VEJA MAIS

Passeio de lancha será feito com todas as candidatas

O trajeto até a Ilha do Combu será feito de lancha, com todas as participantes vestindo maiôs brancos. A escolha do figurino reforça a elegância e a unidade visual para o ensaio fotográfico, que será realizado em meio à paisagem típica da floresta amazônica, às margens do rio Guamá.

O momento é também uma oportunidade de convivência entre as candidatas, promovendo integração e visibilidade à beleza paraense em um dos pontos turísticos mais conhecidos da região.

Encontro com representantes dos clubes será no hotel Vila Galé

Após o ensaio fotográfico, as candidatas seguem para um café da manhã no hotel Vila Galé, em Belém. Lá, elas serão recebidas pelos dirigentes dos clubes participantes do concurso, em um momento de confraternização e valorização do evento.

A presença institucional reforça a tradição do Rainha das Rainhas, que une arte, criatividade e representatividade cultural há quase oito décadas. O encontro também é uma forma de celebrar o envolvimento das agremiações e o papel fundamental dos clubes na história do concurso.

Clubes participantes do Rainha das Rainhas 2026

AABB

Assembléia Paraense

Bancrévea

Bragantino

Clube de Engenharia

Clube do Remo

Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar (COCB)

Grêmio Literário e Recreativo Português

Guará Acqua Park

Pará Clube

Paysandu

Pinheirense

Sociedade Médico Cirúrgica do Pará

Tênis Clube do Pará

Tuna Luso Brasileira

Para Meg Martins, coordenadora do ‘Rainhas’ a experiência acumulada ao longo de quase oito décadas garante segurança na condução de mais uma edição do concurso carnavalesco, sem abrir mão de atualizações estéticas e operacionais. "Com todos esses anos de realização, o Grupo Liberal encontra-se sempre pronto e apto para uma nova edição. Porém, mesmo sendo um concurso tradicional, com regras rigorosas, sempre há inovações para acompanhar as tendências", afirmou.

Programação antecipa clima do grande dia

A grande final do Rainha das Rainhas 2026 será realizada no dia 7 de fevereiro, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, reunindo estilistas, coreógrafos, fãs e representantes da cultura carnavalesca do estado. A atual campeã, Lohanne Lima, do Clube do Remo, fará a entrega da faixa à nova soberana do Carnaval paraense.