Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Rainha das Rainhas terá desfile público em 2026; entenda a novidade

Maior concurso de beleza e fantasia do Brasil ganhará uma nova 'passarela' e candidatas sendo apresentadas todas no mesmo dia; confira

O Liberal
fonte

O Rainha das Rainhas voltará ser realizado no Hangar após dois anos (Thiago Gomes / O Liberal)

A edição de 2026 do Rainha das Rainhas promete entregar um espetáculo desde os primeiros eventos oficiais. A menos de um mês do dia do concurso, marcado para o dia 7 de fevereiro no Hangar - Centro de Convenções, o Rainhas promoverá uma apresentação coletiva inédita das candidatas. O evento, marcado para o dia 20 de janeiro, será no Mercado de São Brás, um dos principais cartões postais de Belém.

Essa será a primeira vez que todas as participantes serão conhecidas juntas, em um mesmo evento e aberto ao público. O desfile será gratuito e ocorre em um dos pontos turísticos que se consolidou como um espaço badalado de lazer e convivência de famílias e amigos da capital paraense.

Apresentação das candidatas será aberta ao público

A exibição pública é uma das inovações desta 78ª edição. Em anos anteriores, as apresentações das candidatas ocorriam nos próprios clubes sociais, de forma individual ou em trios. Em 2026, o concurso promoveu dois eventos intermediários para apresentar as jovens candidatas a coroa de Rainha do Carnaval paraense.

Neste ano, a proposta é criar um momento apoteótico de celebração, reunindo todas as quinze representantes em um único desfile, diante do público geral, no ambiente histórico e revitalizado.

Para Meg Martins, coordenadora do concurso, o "Rainhas" mantém uma relação direta com a memória afetiva, a identidade cultural paraense e a história do Carnaval do Estado.

"As expectativas para 2026 são as melhores, pois a Rainha das Rainhas é sempre muito aguardado pela sociedade paraense. Faz parte da tradição do nosso Estado, traz muitas memórias afetivas e agora estará mais próximo das pessoas”, declarou.

Mercado de São Brás como novo cenário do espetáculo

A escolha do local reforça a conexão do concurso com a identidade cultural da cidade. Recentemente revitalizado, o Mercado de São Brás se transformou em um ponto de encontro de moradores e turistas, com programação musical, gastronômica e artística ao longo da semana, tanto de dia quanto à noite.

O espaço será adaptado para receber as candidatas com estrutura de palco, somando à proposta de tornar o Rainha das Rainhas cada vez mais acessível e integrado à cidade.

Expectativa para o desfile e o concurso

Com data marcada para o dia 7 de fevereiro, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, o Rainha das Rainhas 2026 já movimenta bastidores entre clubes sociais, estilistas, coreógrafos e fãs do tradicional concurso de beleza e fantasia, reconhecido como Patrimônio Cultural e Artístico Imaterial do Pará.

A atual campeã, Lohanne Lima, do Clube do Remo, fará a entrega da faixa à nova soberana do Carnaval paraense, coroando mais uma edição histórica do evento promovido pelo Grupo Liberal.

 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

rainhas 2026

rainha das rainhas 2026
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda