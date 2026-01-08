Rainha das Rainhas terá desfile público em 2026; entenda a novidade

A edição de 2026 do Rainha das Rainhas promete entregar um espetáculo desde os primeiros eventos oficiais. A menos de um mês do dia do concurso, marcado para o dia 7 de fevereiro no Hangar - Centro de Convenções, o Rainhas promoverá uma apresentação coletiva inédita das candidatas. O evento, marcado para o dia 20 de janeiro, será no Mercado de São Brás, um dos principais cartões postais de Belém.

Essa será a primeira vez que todas as participantes serão conhecidas juntas, em um mesmo evento e aberto ao público. O desfile será gratuito e ocorre em um dos pontos turísticos que se consolidou como um espaço badalado de lazer e convivência de famílias e amigos da capital paraense.

Apresentação das candidatas será aberta ao público

A exibição pública é uma das inovações desta 78ª edição. Em anos anteriores, as apresentações das candidatas ocorriam nos próprios clubes sociais, de forma individual ou em trios. Em 2026, o concurso promoveu dois eventos intermediários para apresentar as jovens candidatas a coroa de Rainha do Carnaval paraense.

Neste ano, a proposta é criar um momento apoteótico de celebração, reunindo todas as quinze representantes em um único desfile, diante do público geral, no ambiente histórico e revitalizado.

Para Meg Martins, coordenadora do concurso, o "Rainhas" mantém uma relação direta com a memória afetiva, a identidade cultural paraense e a história do Carnaval do Estado.

"As expectativas para 2026 são as melhores, pois a Rainha das Rainhas é sempre muito aguardado pela sociedade paraense. Faz parte da tradição do nosso Estado, traz muitas memórias afetivas e agora estará mais próximo das pessoas”, declarou.

Mercado de São Brás como novo cenário do espetáculo

A escolha do local reforça a conexão do concurso com a identidade cultural da cidade. Recentemente revitalizado, o Mercado de São Brás se transformou em um ponto de encontro de moradores e turistas, com programação musical, gastronômica e artística ao longo da semana, tanto de dia quanto à noite.

O espaço será adaptado para receber as candidatas com estrutura de palco, somando à proposta de tornar o Rainha das Rainhas cada vez mais acessível e integrado à cidade.

Expectativa para o desfile e o concurso

Com data marcada para o dia 7 de fevereiro, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, o Rainha das Rainhas 2026 já movimenta bastidores entre clubes sociais, estilistas, coreógrafos e fãs do tradicional concurso de beleza e fantasia, reconhecido como Patrimônio Cultural e Artístico Imaterial do Pará.

A atual campeã, Lohanne Lima, do Clube do Remo, fará a entrega da faixa à nova soberana do Carnaval paraense, coroando mais uma edição histórica do evento promovido pelo Grupo Liberal.