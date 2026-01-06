Rainha das Rainhas 2026: coordenação apresenta regulamento, data e local aos clubes

Nesta terça-feira (6), a coordenação do Rainha das Rainhas do Carnaval, tradicional concurso promovido pelo Grupo Liberal, realizou a primeira reunião com dirigentes de clubes e estilistas. O encontro marcou o avanço dos preparativos para a grande noite de beleza e cultura, que ocorrerá em 7 de fevereiro no Hangar - Centro de Convenções & Feiras da Amazônia.

Em um ano especial para o Grupo Liberal, que celebra 50 anos da TV Liberal e 80 anos do jornal O Liberal, o concurso é considerado o maior de beleza do Norte do país e conta com patrocínio da Cervejaria Caribeña. A reunião foi crucial para a elaboração conjunta do regulamento da edição de 2026 do Rainha das Rainhas (RR), que já tem a participação confirmada de candidatas de 15 clubes sociais.

Clubes confirmados

Os clubes sociais com participação confirmada no RR 2026 são:

Bancrevea

Tênis Clube do Pará

Sociedade Médico Cirúrgica do Pará

Assembléia Paraense

Clube do Remo

Paysandu

Tuna Luso Brasileira

Bragantino

Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar (COCB)

Pinheirense

Clube de Engenharia

Grêmio Literário e Recreativo Português

AABB

Guará Acqua Park

Pará Clube

O RR 2026 também contará com uma apresentação conjunta das candidatas em um grande desfile no dia 20 deste mês. Já no dia 22, as participantes farão um passeio de lancha pela orla de Belém. A direção coreográfica das rainhas no concurso será responsabilidade do casal de dançarinos paraenses que venceu o quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão do Huck, na TV Globo.

A rainha das Rainhas 2025, Lohanne Lima, vai repassar a coroa a sua sucessora em 7 de fevereiro no Hangar (Foto: Igor Mota / Arquivo O Liberal)

Expectativas e preparativos

Para a presidente do COCB, coronel Gabriela Gomes, é uma honra participar do concurso. “É um concurso de tradição no nosso estado que reúne os clubes do Pará em um momento único, ápice, porque jovens, mulheres têm a oportunidade de participar de um concurso de beleza, conhecido mundialmente, inclusive”, afirmou.



A coronel Gabriela Gomes ressaltou que o COCB retorna ao evento após cinco anos de ausência. A motivação para a participação no RR 2026 é o fato de a TV Liberal completar 50 anos de existência este ano, um marco na vida da emissora e do clube. Ela enfatizou que o Rainha das Rainhas é patrimônio cultural e artístico de natureza imaterial do Pará.



A diretora social do Clube do Remo, Carlena Gama, expressou o foco do clube social, atual campeão do Rainha das Rainhas, em buscar o bicampeonato. “A gente está se preparando com muita vontade para levar o bi. Nós temos uma candidata à altura, vem mesmo para representar o Clube do Remo, com toda essa garra que a gente sempre teve”, declarou.



Carlena Gama relembrou que o Remo não era campeão do Rainha havia 25 anos, antes de conquistar o título em 2025. “Nós conquistamos em 2025 o título do concurso na gestão do presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, que há 25 anos era o diretor social, quando foi nosso último título (antes de 2025) do Rainha das Rainhas”, detalhou.



A preparação do clube azulino teve início em outubro, com a escolha da candidata, definição da fantasia e ensaios. Carlena Gama destacou a singularidade de cada edição: “Cada ano é uma emoção diferente, porque são pessoas diferentes, equipes diferentes, a própria rainha. Cada uma vem com seu próprio estilo, com seu jeito de ser”.



“Então, assim, cada ano é uma emoção diferente, nada é igual. E este ano a gente está com uma expectativa muito grande. Muitas mudanças, desde a coordenação até os moldes do próprio evento. A gente está com uma expectativa muito grande de que seja um grande evento. E o Remo se fará presente. Vamos levar o bi!", concluiu a diretora social. Lohanne Lima, do Clube do Remo, é a atual Rainha das Rainhas, título conquistado em 2025 com a fantasia “Parvati: a energia indiana do amor”.



Conforme encaminhado na reunião, os clubes sociais têm até o dia 10 para enviar à coordenação do RR 2026 a documentação e ficha de inscrição das candidatas, além dos documentos da equipe. No encontro desta terça-feira, também foram definidas medidas de segurança para garantir a tranquilidade do evento.



Encontro da coordenação e clubes sociais deu a largada dos preparativos finais para o concurso de beleza e cultura em Belém (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

Meg Martins, coordenadora do Rainha das Rainhas 2026, avaliou a reunião como muito proveitosa. “Alinhamos muitos pontos, eu tenho certeza que este ano nós vamos entregar para o público um concurso inesquecível”, afirmou.



Uma das mudanças definidas no encontro é que a candidata não poderá sair do resplendor e se apresentar sozinha, sem sua fantasia. “Não, ela tem que estar o tempo todo com seu resplendor”, ressaltou a coordenadora. A edição deste ano promete ser diferente, mas estruturada na rica história do evento, que é um marco para Belém.