Rainha das Rainhas 2026 terá edição "muito especial", diz organização

Marcado pela celebração e por novidades, o Rainha das Rainhas 2026 será realizado em um ano considerado especial pela organização do concurso. Segundo Thiago Maiorana, representante do Grupo Liberal, a 78ª edição do Rainha das Rainhas reúne fatores simbólicos que reforçam a importância do evento no calendário cultural paraense.

“A expectativa este ano, a gente indo para a 78ª edição do Rainhas, fazendo pela primeira vez a apresentação das candidatas no Mercado de São Brás, um novo cartão-postal de Belém, totalmente revitalizado, é a melhor possível. Já é uma novidade desta edição e tem muitas outras por aí, também para comemorar os 80 anos do Jornal O Liberal e os 50 anos da TV Liberal. É um ano muito especial para todos nós”, afirmou.

As 15 candidatas que disputarão o título de Rainha das Rainhas 2026 serão apresentadas na noite desta terça-feira (20), durante um desfile no Mercado de São Brás, em Belém. Esta será a primeira vez que a apresentação oficial ocorrerá nesse formato.

O desfile oficial do Rainha das Rainhas 2026 acontecerá no dia 7 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia.

Nesta edição, participam do concurso Rainha das Rainhas os seguintes clubes sociais: Bancrévea, Tênis Clube do Pará, Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará, Assembleia Paraense, Clube do Remo, Paysandu, Tuna Luso Brasileira, Bragantino, Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar (COCB), Pinheirense, Clube de Engenharia, Grêmio Literário e Recreativo Português, AABB, Guará Acqua Park e Pará Clube.