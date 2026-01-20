Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

'Edição cheia de novidades', adianta coordenadora do Rainha das Rainhas 2026

A grande final do concurso está marcada para o dia 7 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, com transmissão ao vivo pela TV Liberal.

Ana Laura Carvalho/ O Liberal
fonte

A produtora executiva do Grupo Liberal, Meg Martins: "Eu faço uma pesquisa antes: quais são os conteúdos que a gente precisa ter para atender os nossos ouvintes, telespectadores e internautas” (Marcelo Lelis/Especial para O Liberal)

A 78ª edição do Rainha das Rainhas chega marcada por uma série de inovações e por um novo formato de aproximação com o público. A avaliação é da coordenadora do concurso, Meg Martins, que destacou que esta será uma das edições mais inovadoras da história do evento.

As 15 candidatas serão apresentadas na noite desta terça-feira (20), durante um desfile no Mercado de São Brás, em Belém. Pela primeira vez, a apresentação oficial das concorrentes ocorrerá em um espaço público, fora dos clubes sociais, o que, segundo a coordenação, representa um novo momento do concurso.

“A expectativa para a noite de hoje é a melhor possível, porque isso nunca aconteceu antes. Pela primeira vez, as rainhas estão sendo reveladas em um espaço público”, afirmou Meg Martins.

VEJA MAIS

image Rainha das Rainhas 2026: 15 candidatas são apresentadas no Mercado de São Brás, em Belém
Evento no Mercado de São Brás marca formato inédito de apresentação das participantes do Grupo Liberal

image Rainha das Rainhas 2026 abre vendas de ingressos para a noite da 78ª edição do concurso
O evento está marcado para o dia 07 de fevereiro de 2026, no Hangar Centro de Convenções, em Belém

image Qual é o clube que mais ganhou no Rainha das Rainhas? Veja o ranking completo
Competitividade entre agremiações marca a história do maior concurso de beleza do carnaval paraense

De acordo com a coordenadora, a escolha do Mercado de São Brás tem um significado especial. Para ela, o local simboliza uma Belém renovada e dialoga diretamente com a tradição do Rainha das Rainhas. “Escolhemos esse espaço porque ele é a nossa nova joia, a Belém pós-COP. O Mercado de São Brás significa muito para o povo paraense, assim como o Rainha das Rainhas, que faz parte da vida de todos os paraenses”, destacou.

Ainda segundo Meg, levar o concurso para mais perto da população reforça o compromisso histórico do evento com o público. “Quando trazemos o Rainha das Rainhas para dentro do mercado, estamos reafirmando nossa aliança de comprometimento, amor e respeito com nossos telespectadores, ouvintes e leitores. É um presente tanto para o público quanto para o Grupo Liberal”, disse.

Além da apresentação inédita das candidatas, a programação do concurso inclui outras ações que antecedem a grande final. Uma delas será realizada no próximo dia 22, com um passeio e ensaio fotográfico na Ilha do Combu. Segundo a coordenadora, a atividade terá um forte apelo ambiental e simbólico.

“Todas as rainhas vão vestir maiô branco e roupas brancas, em uma ação que pretende despertar nas pessoas a consciência sobre sustentabilidade e a valorização das nossas matas. O Combu é hoje uma verdadeira preciosidade e um dos pontos turísticos mais importantes de Belém e do Pará”, afirmou Meg Martins.

Na mesma data, as candidatas também participarão de um café da manhã no Porto Combu, onde, conforme adiantou a coordenação, está prevista uma surpresa especial. Após essa etapa, começa a agenda oficial de visitas das rainhas aos patrocinadores do concurso.

Mais novidades

Entre as novidades desta edição, Meg Martins destacou ainda uma ação inédita em parceria com o Hemopa. “Cada rainha terá um código, e aquela que conseguir o maior número de doadores com o seu código será eleita a Rainha das Rainhas do Hemopa”, explicou.

A grande final do concurso está marcada para o dia 7 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, com transmissão ao vivo pela TV Liberal. A noite contará com atrações especiais antes do desfile das candidatas, incluindo a participação aparelhagem Carabao.

“Teremos a grande apoteose do Rainha das Rainhas, uma noite repleta de surpresas. O público já está adorando a participação do Carabao, e ainda teremos outras novidades”, adiantou a coordenadora.

Apesar das inovações, Meg Martins reforçou que a essência do concurso permanece preservada. “As únicas coisas realmente tradicionais do Rainha das Rainhas são os três quesitos que serão julgados: beleza, coreografia e fantasia. Isso não pode mudar. Mas tudo o que envolve a festa e a programação em torno do concurso traz muitas inovações”, afirmou.

Segundo ela, a proposta é reinventar o evento sem perder sua identidade, especialmente em um ano simbólico, que marca os 50 anos da TV Liberal e os 80 anos do jornal O Liberal. “Essas comemorações exigem que a gente se reinvente e apresente algo novo ao público, mantendo viva a tradição do Rainha das Rainhas”, concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rainha das Rainhas 2026

Rainha das rainhas
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda