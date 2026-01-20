'Edição cheia de novidades', adianta coordenadora do Rainha das Rainhas 2026

A 78ª edição do Rainha das Rainhas chega marcada por uma série de inovações e por um novo formato de aproximação com o público. A avaliação é da coordenadora do concurso, Meg Martins, que destacou que esta será uma das edições mais inovadoras da história do evento.

As 15 candidatas serão apresentadas na noite desta terça-feira (20), durante um desfile no Mercado de São Brás, em Belém. Pela primeira vez, a apresentação oficial das concorrentes ocorrerá em um espaço público, fora dos clubes sociais, o que, segundo a coordenação, representa um novo momento do concurso.

“A expectativa para a noite de hoje é a melhor possível, porque isso nunca aconteceu antes. Pela primeira vez, as rainhas estão sendo reveladas em um espaço público”, afirmou Meg Martins.

VEJA MAIS

De acordo com a coordenadora, a escolha do Mercado de São Brás tem um significado especial. Para ela, o local simboliza uma Belém renovada e dialoga diretamente com a tradição do Rainha das Rainhas. “Escolhemos esse espaço porque ele é a nossa nova joia, a Belém pós-COP. O Mercado de São Brás significa muito para o povo paraense, assim como o Rainha das Rainhas, que faz parte da vida de todos os paraenses”, destacou.

Ainda segundo Meg, levar o concurso para mais perto da população reforça o compromisso histórico do evento com o público. “Quando trazemos o Rainha das Rainhas para dentro do mercado, estamos reafirmando nossa aliança de comprometimento, amor e respeito com nossos telespectadores, ouvintes e leitores. É um presente tanto para o público quanto para o Grupo Liberal”, disse.

Além da apresentação inédita das candidatas, a programação do concurso inclui outras ações que antecedem a grande final. Uma delas será realizada no próximo dia 22, com um passeio e ensaio fotográfico na Ilha do Combu. Segundo a coordenadora, a atividade terá um forte apelo ambiental e simbólico.

“Todas as rainhas vão vestir maiô branco e roupas brancas, em uma ação que pretende despertar nas pessoas a consciência sobre sustentabilidade e a valorização das nossas matas. O Combu é hoje uma verdadeira preciosidade e um dos pontos turísticos mais importantes de Belém e do Pará”, afirmou Meg Martins.

Na mesma data, as candidatas também participarão de um café da manhã no Porto Combu, onde, conforme adiantou a coordenação, está prevista uma surpresa especial. Após essa etapa, começa a agenda oficial de visitas das rainhas aos patrocinadores do concurso.

Mais novidades

Entre as novidades desta edição, Meg Martins destacou ainda uma ação inédita em parceria com o Hemopa. “Cada rainha terá um código, e aquela que conseguir o maior número de doadores com o seu código será eleita a Rainha das Rainhas do Hemopa”, explicou.

A grande final do concurso está marcada para o dia 7 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, com transmissão ao vivo pela TV Liberal. A noite contará com atrações especiais antes do desfile das candidatas, incluindo a participação aparelhagem Carabao.

“Teremos a grande apoteose do Rainha das Rainhas, uma noite repleta de surpresas. O público já está adorando a participação do Carabao, e ainda teremos outras novidades”, adiantou a coordenadora.

Apesar das inovações, Meg Martins reforçou que a essência do concurso permanece preservada. “As únicas coisas realmente tradicionais do Rainha das Rainhas são os três quesitos que serão julgados: beleza, coreografia e fantasia. Isso não pode mudar. Mas tudo o que envolve a festa e a programação em torno do concurso traz muitas inovações”, afirmou.

Segundo ela, a proposta é reinventar o evento sem perder sua identidade, especialmente em um ano simbólico, que marca os 50 anos da TV Liberal e os 80 anos do jornal O Liberal. “Essas comemorações exigem que a gente se reinvente e apresente algo novo ao público, mantendo viva a tradição do Rainha das Rainhas”, concluiu.