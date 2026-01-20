Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Qual é o clube que mais ganhou no Rainha das Rainhas? Veja o ranking completo

Competitividade entre agremiações marca a história do maior concurso de beleza do carnaval paraense

Hannah Franco
fonte

Ranking dos clubes que mais venceram o Rainha das Rainhas (Ivan Duarte)

O Rainha das Rainhas, maior concurso de beleza e fantasia do carnaval paraense, chega à edição de 2026 mantendo uma tradição que atravessa gerações: a disputa acirrada entre clubes sociais de Belém e do interior do Estado. O evento está marcado para o dia 7 de fevereiro, no Hangar – Centro de Convenções, na capital paraense, e chega à sua 78ª edição cercado de expectativa.

Ao longo das décadas, o concurso não apenas revelou rainhas icônicas, como também consolidou uma rivalidade histórica entre clubes, que investem em fantasias, conceitos e performances para conquistar o título. Mas afinal, qual clube mais venceu o Rainha das Rainhas?

VEJA MAIS

image Rainha das Rainhas: veja a lista completa de todas as vencedoras do concurso
Concurso de beleza do carnaval paraense chega à edição de 2026

image Como surgiu o Rainha das Rainhas? Conheça a origem do concurso de beleza
Criado em Belém em 1947, evento se consolidou como o maior concurso de beleza e fantasia do Norte e Nordeste

Qual clube lidera o ranking de títulos?

De acordo com o levantamento histórico das vencedoras desde 1947, o clube que mais conquistou títulos no Rainha das Rainhas é a Assembleia Paraense, que lidera o ranking geral com 16 vitórias ao longo da história do concurso.

Logo atrás aparece o Clube do Remo, também com forte presença no topo da disputa, somando 13 títulos e se consolidando como um dos maiores campeões do evento.

🏆 Ranking dos clubes que mais venceram o Rainha das Rainhas

🥇 1º lugar — Assembleia Paraense

Total de vitórias: 16

Anos:

  • 2024
  • 2010
  • 2008
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 1986
  • 1983
  • 1981
  • 1971
  • 1960
  • 1956
  • 1953
  • 1952
  • 1951
  • 1948

🥈 2º lugar — Clube do Remo

Total de vitórias: 13

Anos:

  • 2025
  • 2005
  • 1999
  • 1989
  • 1982
  • 1977
  • 1976
  • 1975
  • 1972
  • 1967
  • 1964
  • 1961
  • 1959

🥉 3º lugar — Bancrévea

Total de vitórias: 5

Anos:
1954, 1955, 1957, 1958, 2011

🥉 3º lugar — Clube de Engenharia

Total de vitórias: 5

Anos:
1987, 1988, 1991, 1995, 1996

🥉 3º lugar — Pará Clube

Total de vitórias: 5

Anos:
1950, 1970, 1978, 1980, 1997

6º lugar — Grêmio Literário e Recreativo Português

Total de vitórias: 4

Anos:
2009, 2012, 2014, 2018

6º lugar — Tênis Clube

Total de vitórias: 4

Anos:
1984, 1985, 1990, 2019

8º lugar — Tuna Luso Brasileira

Total de vitórias: 3

Anos:
1973, 2013, 2015

8º lugar — Jóquei Clube

Total de vitórias: 3

Anos:
1965, 1966, 1974

10º lugar — Clube dos Aliados

Total de vitórias: 2

Anos:
1947, 1949

10º lugar — Clube dos Advogados

Total de vitórias: 2

Anos:
1993, 2016

10º lugar — Clube Monte Líbano

Total de vitórias: 2

Anos:
1994, 1998

10º lugar — Automóvel Clube

Total de vitórias: 2

Anos:
1962, 1963

11º lugar — Outros clubes (1 vitória cada)

Iate Clube (Santarém) — 2023

Asalp — 2020

Paysandu — 2017

AABB — 2007

Sesc — 2006

Clube dos Médicos — 2004

COPM — 2000

CEPE — 1992

Signo’s Clube — 1979

Círculo Militar — 1969

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rainha das rainhas

lubes sociais

ranking

Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda