Qual é o clube que mais ganhou no Rainha das Rainhas? Veja o ranking completo

O Rainha das Rainhas, maior concurso de beleza e fantasia do carnaval paraense, chega à edição de 2026 mantendo uma tradição que atravessa gerações: a disputa acirrada entre clubes sociais de Belém e do interior do Estado. O evento está marcado para o dia 7 de fevereiro, no Hangar – Centro de Convenções, na capital paraense, e chega à sua 78ª edição cercado de expectativa.

Ao longo das décadas, o concurso não apenas revelou rainhas icônicas, como também consolidou uma rivalidade histórica entre clubes, que investem em fantasias, conceitos e performances para conquistar o título. Mas afinal, qual clube mais venceu o Rainha das Rainhas?

Qual clube lidera o ranking de títulos?

De acordo com o levantamento histórico das vencedoras desde 1947, o clube que mais conquistou títulos no Rainha das Rainhas é a Assembleia Paraense, que lidera o ranking geral com 16 vitórias ao longo da história do concurso.

Logo atrás aparece o Clube do Remo, também com forte presença no topo da disputa, somando 13 títulos e se consolidando como um dos maiores campeões do evento.

🏆 Ranking dos clubes que mais venceram o Rainha das Rainhas

🥇 1º lugar — Assembleia Paraense

Total de vitórias: 16

Anos:

2024

2010

2008

2003

2002

2001

1986

1983

1981

1971

1960

1956

1953

1952

1951

1948

🥈 2º lugar — Clube do Remo

Total de vitórias: 13

Anos:

2025

2005

1999

1989

1982

1977

1976

1975

1972

1967

1964

1961

1959

🥉 3º lugar — Bancrévea

Total de vitórias: 5

Anos:

1954, 1955, 1957, 1958, 2011

🥉 3º lugar — Clube de Engenharia

Total de vitórias: 5

Anos:

1987, 1988, 1991, 1995, 1996

🥉 3º lugar — Pará Clube

Total de vitórias: 5

Anos:

1950, 1970, 1978, 1980, 1997

6º lugar — Grêmio Literário e Recreativo Português

Total de vitórias: 4

Anos:

2009, 2012, 2014, 2018

6º lugar — Tênis Clube

Total de vitórias: 4

Anos:

1984, 1985, 1990, 2019

8º lugar — Tuna Luso Brasileira

Total de vitórias: 3

Anos:

1973, 2013, 2015

8º lugar — Jóquei Clube

Total de vitórias: 3

Anos:

1965, 1966, 1974

10º lugar — Clube dos Aliados

Total de vitórias: 2

Anos:

1947, 1949

10º lugar — Clube dos Advogados

Total de vitórias: 2

Anos:

1993, 2016

10º lugar — Clube Monte Líbano

Total de vitórias: 2

Anos:

1994, 1998

10º lugar — Automóvel Clube

Total de vitórias: 2

Anos:

1962, 1963

11º lugar — Outros clubes (1 vitória cada)

Iate Clube (Santarém) — 2023

Asalp — 2020

Paysandu — 2017

AABB — 2007

Sesc — 2006

Clube dos Médicos — 2004

COPM — 2000

CEPE — 1992

Signo’s Clube — 1979

Círculo Militar — 1969