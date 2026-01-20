Qual é o clube que mais ganhou no Rainha das Rainhas? Veja o ranking completo
Competitividade entre agremiações marca a história do maior concurso de beleza do carnaval paraense
O Rainha das Rainhas, maior concurso de beleza e fantasia do carnaval paraense, chega à edição de 2026 mantendo uma tradição que atravessa gerações: a disputa acirrada entre clubes sociais de Belém e do interior do Estado. O evento está marcado para o dia 7 de fevereiro, no Hangar – Centro de Convenções, na capital paraense, e chega à sua 78ª edição cercado de expectativa.
Ao longo das décadas, o concurso não apenas revelou rainhas icônicas, como também consolidou uma rivalidade histórica entre clubes, que investem em fantasias, conceitos e performances para conquistar o título. Mas afinal, qual clube mais venceu o Rainha das Rainhas?
Qual clube lidera o ranking de títulos?
De acordo com o levantamento histórico das vencedoras desde 1947, o clube que mais conquistou títulos no Rainha das Rainhas é a Assembleia Paraense, que lidera o ranking geral com 16 vitórias ao longo da história do concurso.
Logo atrás aparece o Clube do Remo, também com forte presença no topo da disputa, somando 13 títulos e se consolidando como um dos maiores campeões do evento.
🏆 Ranking dos clubes que mais venceram o Rainha das Rainhas
🥇 1º lugar — Assembleia Paraense
Total de vitórias: 16
Anos:
- 2024
- 2010
- 2008
- 2003
- 2002
- 2001
- 1986
- 1983
- 1981
- 1971
- 1960
- 1956
- 1953
- 1952
- 1951
- 1948
🥈 2º lugar — Clube do Remo
Total de vitórias: 13
Anos:
- 2025
- 2005
- 1999
- 1989
- 1982
- 1977
- 1976
- 1975
- 1972
- 1967
- 1964
- 1961
- 1959
🥉 3º lugar — Bancrévea
Total de vitórias: 5
Anos:
1954, 1955, 1957, 1958, 2011
🥉 3º lugar — Clube de Engenharia
Total de vitórias: 5
Anos:
1987, 1988, 1991, 1995, 1996
🥉 3º lugar — Pará Clube
Total de vitórias: 5
Anos:
1950, 1970, 1978, 1980, 1997
6º lugar — Grêmio Literário e Recreativo Português
Total de vitórias: 4
Anos:
2009, 2012, 2014, 2018
6º lugar — Tênis Clube
Total de vitórias: 4
Anos:
1984, 1985, 1990, 2019
8º lugar — Tuna Luso Brasileira
Total de vitórias: 3
Anos:
1973, 2013, 2015
8º lugar — Jóquei Clube
Total de vitórias: 3
Anos:
1965, 1966, 1974
10º lugar — Clube dos Aliados
Total de vitórias: 2
Anos:
1947, 1949
10º lugar — Clube dos Advogados
Total de vitórias: 2
Anos:
1993, 2016
10º lugar — Clube Monte Líbano
Total de vitórias: 2
Anos:
1994, 1998
10º lugar — Automóvel Clube
Total de vitórias: 2
Anos:
1962, 1963
11º lugar — Outros clubes (1 vitória cada)
Iate Clube (Santarém) — 2023
Asalp — 2020
Paysandu — 2017
AABB — 2007
Sesc — 2006
Clube dos Médicos — 2004
COPM — 2000
CEPE — 1992
Signo’s Clube — 1979
Círculo Militar — 1969
