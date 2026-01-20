Rainha das Rainhas 2026 abre vendas de ingressos para a noite da 78ª edição do concurso

O grande momento está chegando. Nesta terça-feira, 20,iniciaram as vendas dos ingressos para o Rainha das Rainhas 2026. A 78ª edição do mais tradicional concurso de beleza e fantasia do Norte do Brasil está marcada para o dia 07 de fevereiro de 2026, no Hangar Centro de Convenções, em Belém. ​Esta edição é especialmente significativa por celebrar os 50 anos da TV Liberal e os 80 anos do Jornal Liberal.

Como adquirir o ingresso?

O ingresso para a pista do centro de convenções custa R$ 40, no primeiro lote, e pode ser adquirido aqui. Ao todo, 15 clubes estarão na disputa pelo título, reforçando a diversidade, o glamour e a força cultural que fazem do concurso um dos mais tradicionais do Norte e Nordeste do país.

Quando as candidatas serão apresentadas ao público?

Na próxima terça-feira (20), a partir das 17h, as candidatas dos 15 clubes sociais participantes serão apresentadas oficialmente ao público em um desfile no Mercado de São Brás, um dos espaços mais emblemáticos de Belém. A ação contará, inclusive, com entrada ao vivo da reportagem da TV Liberal no JL2.

Já na quinta-feira (22), as rainhas participam de um passeio de barco até a Ilha do Combu, valorizando as belezas naturais do Pará e reforçando a relação entre a mulher paraense, a cultura amazônica e o meio ambiente.