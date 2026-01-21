Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Ingressos Rainha das Rainhas 2026: veja o valor e como comprar

O concurso ocorre no dia 07 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém do Pará

Lívia Ximenes
fonte

O Rainha das Rainhas 2026 ocorre no dia 07 de fevereiro (Wagner Santana/Oliberal)

O Rainha das Rainhas completa 78 anos em 2026. Considerado o maior concurso de beleza e fantasia do Norte do Brasil, o evento reúne centenas de pessoas para prestigiar as 15 candidatas paraenses, que brilham no palco com arte, elegância e garra. Nesse ano, a programação ocorre no dia 07 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém do Pará.

VEJA MAIS

image Rainha das Rainhas 26: confira os signos e previsões das candidatas
Nesse ano, as librianas estão em maioria no concurso

image Conheça as 15 candidatas ao Rainha das Rainhas 2026
Evento será realizado no dia 7 de fevereiro, no Hangar, em Belém, e celebra a 78ª edição do tradicional concurso de beleza e fantasia do carnaval

image Rainha das Rainhas 2026 terá edição "muito especial", diz organização
Apresentação das 15 candidatas ocorre no Mercado de São Brás pela primeira vez e celebra 80 anos de O Liberal e 50 anos da TV

Essa edição do Rainha das Rainhas celebra os 50 anos da TV Liberal e 80 anos do Jornal O Liberal. Os ingressos para o evento já estão à venda. Confira abaixo mais informações.

Qual o valor do ingresso do Rainha das Rainhas 2026?

O ingresso para o Rainha das Rainhas 2026 custa R$ 40,00 no primeiro lote.

Onde e como comprar o ingresso do Rainha das Rainhas 2026?

O ingresso para o Rainha das Rainhas 2026 está disponível on-line. Para adquirir, é necessário selecionar a quantidade de entradas, limitada a 10 por compra. Clique aqui e acesse o site.

Quando é o Rainha das Rainhas 2026?

O Rainha das Rainhas 2026 ocorre no dia 07 de fevereiro de 2026.

Onde vai ser o Rainha das Rainhas 2026?

O Rainha das Rainhas 2026 vai ser realizado no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém do Pará.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rainha das Rainhas 2026

ingressos Rainha das Rainhas 2026
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda