Ingressos Rainha das Rainhas 2026: veja o valor e como comprar

O Rainha das Rainhas completa 78 anos em 2026. Considerado o maior concurso de beleza e fantasia do Norte do Brasil, o evento reúne centenas de pessoas para prestigiar as 15 candidatas paraenses, que brilham no palco com arte, elegância e garra. Nesse ano, a programação ocorre no dia 07 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém do Pará.

Essa edição do Rainha das Rainhas celebra os 50 anos da TV Liberal e 80 anos do Jornal O Liberal. Os ingressos para o evento já estão à venda. Confira abaixo mais informações.

Qual o valor do ingresso do Rainha das Rainhas 2026?

O ingresso para o Rainha das Rainhas 2026 custa R$ 40,00 no primeiro lote.

Onde e como comprar o ingresso do Rainha das Rainhas 2026?

O ingresso para o Rainha das Rainhas 2026 está disponível on-line. Para adquirir, é necessário selecionar a quantidade de entradas, limitada a 10 por compra. Clique aqui e acesse o site.

Quando é o Rainha das Rainhas 2026?

O Rainha das Rainhas 2026 ocorre no dia 07 de fevereiro de 2026.

Onde vai ser o Rainha das Rainhas 2026?

O Rainha das Rainhas 2026 vai ser realizado no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém do Pará.