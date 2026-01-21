Capa Jornal Amazônia
Rainha das Rainhas 26: confira os signos e previsões das candidatas

Nesse ano, as librianas estão em maioria no concurso

Lívia Ximenes
fonte

Em 2026, três librianas concorrem ao título de Rainha das Rainhas (Wagner Santana/O Liberal)

As candidatas do Rainha das Rainhas 2026 foram apresentadas nessa terça-feira (20), em desfile público no Mercado de São Brás. Ao todo, 15 mulheres concorrem ao título máximo do Carnaval paraense. Nesse ano, a predominância é de librianas, com três participantes do concurso. Confira abaixo os signos das candidatas e previsões para 2026.

Signos das candidatas do Rainha das Rainhas 2026 e previsões para esse ano

Áries

Candidata do Rainha das Rainhas 2026:

  • Maria Eduarda Guiomarino - Tênis Clube

Previsão para 2026:

A impulsividade sai de cena para dar lugar a metas conscientes, que vão transformar os rumos do amor, do trabalho e da vida pessoal.

Touro

Candidata do Rainha das Rainhas 2026:

  • Tharsila Barros - Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros

Previsão para 2026:

O momento exige transformações profundas e autoconhecimento, foco em estudos, viagens e desenvolvimento pessoal para construir bases sólidas.

Gêmeos

Candidata do Rainha das Rainhas 2026:

  • Ronara Furtado - Pará Clube

Previsão para 2026:

Um compromisso antigo perdeu o sentido, insistir no erro é inútil e aceitar a mudança trará autonomia e alívio imediato.

Câncer

Candidata do Rainha das Rainhas 2026:

  • Carlen Baia - Clube de Engenharia

Previsão para 2026:

A mudança que vem exige responsabilidade emocional e novos limites, com entendimento de que carregar o peso dos outros não é prova de amor.

Leão

Candidatas do Rainha das Rainhas 2026:

  • Rayana Corrêa - Paysandu Sport Club
  • Taynara Xavier - Tuna Luso Brasileira

Previsão para 2026:

Fase com visibilidade e chances de ganho financeiro e amoroso, sendo desafiador conciliar o brilho pessoal com a dedicação a causas coletivas e ação com sabedoria.

Virgem

Candidatas do Rainha das Rainhas 2026:

  • Nayara Matoso - Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará
  • Layane Santos - Guará Acqua Park

Previsão para 2026:

Hora de buscar leveza, flexibilizar o perfeccionismo, priorizar as emoções e permitir que a vida flua com menos controle.

Libra

Candidatas do Rainha das Rainhas 2026:

  • Thamires Ávila - Grêmio Literário e Recreativo Português
  • Heloise Helene - Bancrévea
  • Eduarda Barra - Clube do Remo

Previsão para 2026:

O foco está em parcerias e autenticidade, com amadurecimento emocional para revisar vínculos, estabelecer limites e equilibrar o que entrega e recebe.

Sagitário

Candidata do Rainha das Rainhas 2026:

  • Lígia Silva - Associação Atlética Banco do Brasil

Previsão para 2026:

Período de foco em decisões sobre carreira, estudos e família, com uso da maturidade e autoconhecimento para expandir horizontes por meio de viagens e novos aprendizados.

Capricórnio

Candidata do Rainha das Rainhas 2026:

  • Sâmia Fernandes - Clube do Bragantino

Previsão para 2026:

É hora de uma reestruturação interna. Prioridades antigas, como metas rígidas e estabilidade a qualquer custo, perderam o sentido.

Aquário

Candidata do Rainha das Rainhas 2026:

  • Eloah Mourão Corrêa - Assembleia Paraense

Previsão para 2026:

Há independência plena, segurança para seguir os próprios desejos e a prontidão necessária para criar algo consistente.

Peixes

Candidata do Rainha das Rainhas 2026:

  • Keyla Barros - Pinheirense

Previsão para 2026:

Transição para uma fase de clareza e maturidade, que exige foco prático, consolidação da autonomia e organização de finanças, saúde e relacionamentos.

