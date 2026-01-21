Rainha das Rainhas 26: confira os signos e previsões das candidatas
Nesse ano, as librianas estão em maioria no concurso
As candidatas do Rainha das Rainhas 2026 foram apresentadas nessa terça-feira (20), em desfile público no Mercado de São Brás. Ao todo, 15 mulheres concorrem ao título máximo do Carnaval paraense. Nesse ano, a predominância é de librianas, com três participantes do concurso. Confira abaixo os signos das candidatas e previsões para 2026.
Signos das candidatas do Rainha das Rainhas 2026 e previsões para esse ano
Áries
Candidata do Rainha das Rainhas 2026:
- Maria Eduarda Guiomarino - Tênis Clube
Previsão para 2026:
A impulsividade sai de cena para dar lugar a metas conscientes, que vão transformar os rumos do amor, do trabalho e da vida pessoal.
Touro
Candidata do Rainha das Rainhas 2026:
- Tharsila Barros - Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros
Previsão para 2026:
O momento exige transformações profundas e autoconhecimento, foco em estudos, viagens e desenvolvimento pessoal para construir bases sólidas.
Gêmeos
Candidata do Rainha das Rainhas 2026:
- Ronara Furtado - Pará Clube
Previsão para 2026:
Um compromisso antigo perdeu o sentido, insistir no erro é inútil e aceitar a mudança trará autonomia e alívio imediato.
Câncer
Candidata do Rainha das Rainhas 2026:
- Carlen Baia - Clube de Engenharia
Previsão para 2026:
A mudança que vem exige responsabilidade emocional e novos limites, com entendimento de que carregar o peso dos outros não é prova de amor.
Leão
Candidatas do Rainha das Rainhas 2026:
- Rayana Corrêa - Paysandu Sport Club
- Taynara Xavier - Tuna Luso Brasileira
Previsão para 2026:
Fase com visibilidade e chances de ganho financeiro e amoroso, sendo desafiador conciliar o brilho pessoal com a dedicação a causas coletivas e ação com sabedoria.
Virgem
Candidatas do Rainha das Rainhas 2026:
- Nayara Matoso - Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará
- Layane Santos - Guará Acqua Park
Previsão para 2026:
Hora de buscar leveza, flexibilizar o perfeccionismo, priorizar as emoções e permitir que a vida flua com menos controle.
Libra
Candidatas do Rainha das Rainhas 2026:
- Thamires Ávila - Grêmio Literário e Recreativo Português
- Heloise Helene - Bancrévea
- Eduarda Barra - Clube do Remo
Previsão para 2026:
O foco está em parcerias e autenticidade, com amadurecimento emocional para revisar vínculos, estabelecer limites e equilibrar o que entrega e recebe.
Sagitário
Candidata do Rainha das Rainhas 2026:
- Lígia Silva - Associação Atlética Banco do Brasil
Previsão para 2026:
Período de foco em decisões sobre carreira, estudos e família, com uso da maturidade e autoconhecimento para expandir horizontes por meio de viagens e novos aprendizados.
Capricórnio
Candidata do Rainha das Rainhas 2026:
- Sâmia Fernandes - Clube do Bragantino
Previsão para 2026:
É hora de uma reestruturação interna. Prioridades antigas, como metas rígidas e estabilidade a qualquer custo, perderam o sentido.
Aquário
Candidata do Rainha das Rainhas 2026:
- Eloah Mourão Corrêa - Assembleia Paraense
Previsão para 2026:
Há independência plena, segurança para seguir os próprios desejos e a prontidão necessária para criar algo consistente.
Peixes
Candidata do Rainha das Rainhas 2026:
- Keyla Barros - Pinheirense
Previsão para 2026:
Transição para uma fase de clareza e maturidade, que exige foco prático, consolidação da autonomia e organização de finanças, saúde e relacionamentos.
