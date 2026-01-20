Capa Jornal Amazônia
“Duelo bem bacana de se ver”: Rolon Ho projeta disputa acirrada no Rainha das Rainhas 2026

O concurso Rainha das Rainhas ocorrerá no dia 7 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia

O Liberal

O dançarino Rolon Ho avaliou como “um duelo bem bacana de se ver” a disputa entre as 15 candidatas da 78ª edição do Rainha das Rainhas 2026, que serão apresentadas oficialmente na noite desta terça-feira (20), durante um desfile no Mercado de São Brás, em Belém. O concurso Rainha das Rainhas ocorrerá no dia 7 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia.

Segundo Rolon Ho, o diferencial desta edição está no formato da apresentação das concorrentes, que serão anunciadas todas juntas, reunindo perfis distintos no mesmo momento. “Já vi algumas candidatas e, neste ano, temos uma surpresa: todas vão ser anunciadas juntas. Isso é muito legal, porque haverá candidatas que terão o primeiro contato com a grande imprensa, com a grande mídia, e outras que já têm mais experiência. Então vai ser um duelo bem bacana de se ver”, afirmou.

'Edição cheia de novidades', adianta coordenadora do Rainha das Rainhas 2026
A grande final do concurso está marcada para o dia 7 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, com transmissão ao vivo pela TV Liberal.

Rainha das Rainhas 2026: saiba os detalhes de cada uma das 15 candidatas!
Evento histórico no Mercado de São Brás marca formato inédito de apresentação das participantes do Grupo Liberal.

Integrante da equipe artística do Rainha das Rainhas 2026, o dançarino destacou que seu trabalho será voltado para potencializar o espetáculo no palco. “Eu estou aqui para potencializar esse espetáculo, para deixar tudo ainda mais artístico, com uma característica que a gente sempre pede e gosta de ver: show em cima daquele palco. A gente vai estar ali fortalecendo isso”, disse.

Rolon Ho ressaltou ainda que o preparo emocional das candidatas será um ponto essencial durante a disputa. “O principal ponto é o nervosismo. Nos anos em que acompanhei as candidatas, segurando na mão e ajudando a entrar no palco, vi todas muito nervosas, com a mão tremendo. Isso é normal para todo mundo que está ali subindo ao palco e sendo avaliado não só pelos jurados, mas pelo Pará inteiro e até pelo mundo inteiro, já que a transmissão do concurso alcança muita gente”, relatou.

Para ele, manter a calma é decisivo durante a competição. “Acho fundamental ter a consciência tranquila, saber onde você pode engrandecer na apresentação e manter a calma na hora do resultado final. Enfim, acredito que o competidor precisa seguir uma espécie de ‘receitinha’ que realmente dá certo”, concluiu.

