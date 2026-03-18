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'Homem-Aranha: Um Novo Dia' ganha trailer com Zendaya e Justiceiro; assista

O filme tem estreia marcada para 30 de julho de 2026 nos cinemas brasileiros

Gabrielle Borges
fonte

O longa marca a quarta aventura do personagem vivido por Tom Holland (Divulgação)

A Sony Pictures e a Marvel Studios divulgaram nesta quarta-feira (18) o primeiro trailer de Homem-Aranha: Um Novo Dia, novo capítulo da franquia do herói nos cinemas. O longa marca a quarta aventura do personagem vivido por Tom Holland dentro do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

O elenco traz de volta nomes já conhecidos do público. Além de Holland, Zendaya reprisa o papel de MJ, enquanto Jacob Batalon retorna como Ned. Entre as novidades, a atriz Sadie Sink foi confirmada, mas ainda sem detalhes sobre sua personagem.

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Outro destaque é a presença de Jon Bernthal, que volta a interpretar o Justiceiro, e de Mark Ruffalo, novamente no papel de Hulk. Informações adicionais sobre a trama ainda não foram reveladas oficialmente.

Veja o trailer

A direção do filme fica por conta de Destin Daniel Cretton, conhecido por comandar Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. O roteiro é assinado por Erik Sommers e Chris McKenna, dupla responsável pelo sucesso de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

Homem-Aranha: Um Novo Dia tem estreia marcada para 30 de julho de 2026 nos cinemas brasileiros.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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