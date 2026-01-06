Capa Jornal Amazônia
Quem está em ‘Vingadores: Doutor Destino’? Confira os personagens confirmados no filme até o momento

A Marvel liberou, nessa terça-feira (6), o terceiro teaser da produção

Lívia Ximenes
fonte

"Vingadores: Doutor Destino" estreia em 18 de dezembro de 2026 (Divulgação / Marvel)

O filme “Vingadores: Doutor Destino” chega aos cinemas em 2026 e, além de Robert Downey Jr., outros nomes conhecidos da Marvel estão confirmados na produção. Com três teasers divulgados até essa terça-feira (6), o estúdio anunciou o retorno de personagens presentes em filmes anteriores. A estreia da produção está marcada para o dia 18 de dezembro.

Personagens confirmados em ‘Vingadores: Doutor Destino’ até 06 de janeiro de 2026

Doutor Destino/Victor von Doom

image Robert Downey Jr. será Doutor Destino/Victor von Doom em "Vingadores: Doutor Destino" (Reprodução/ Instagram)

O personagem principal de “Vingadores: Doutor Destino” e vilão da trama, Doutor Destino/Victor von Doom, será interpretado por Robert Downey Jr.. Até o momento, não há teaser ou imagens oficiais do ator caracterizado. Anteriormente, Robert deu vida ao herói Homem de Ferro/Tony Stark.

Capitão América/Steve Rogers

image Chris Evans como Capitão América/Steve Rogers em "Vingadores: Doutor Destino" (Reprodução / YouTube)

Chris Evans retorna com o manto de Capitão América/Steve Rogers em “Vingadores: Doutor Destino”. O estúdio publicou o teaser oficial no dia 23 de dezembro de 2025, dias após o vazamento do vídeo.

Thor

image Chris Hemsworth como Thor em "Vingadores: Doutor Destino" (Reprodução / YouTube)

Parte do grupo original dos Vingadores, Thor, personagem de Chris Hemsworth, retorna em “Vingadores: Doutor Destino”. O teaser com o Deus do Trovão foi divulgado no dia 30 de dezembro de 2025.

Professor Charles Xavier

image Patrick Stewart como Professor Charles Xavier em "Vingadores: Doutor Destino" (Reprodução)

Líder dos X-Men e fundador do Instituto Xavier, escola para mutantes, o Professor Chales Xavier de Patrick Stewart retorna em “Vingadores: Doutor Destino”. A confirmação veio nessa terça-feira, 6 de janeiro, com a divulgação de mais um teaser.

Magneto

image Ian McKellen como Magneto em "Vingadores: Doutor Destino" (Reprodução / YouTube)

Interpretado por Ian McKellen, Magneto retorna aos cinemas em “Vingadores: Doutor Destino”. O personagem foi confirmado no filme com teaser divulgado nessa terça-feira, 6 de janeiro.

Ciclope

image James Marsden como Ciclope em "Vingadores: Doutor Destino" (Reprodução / YouTube)

Ciclope, um dos X-Men, está confirmado em “Vingadores: Doutor Destino”. O personagem de James Marsden apareceu no último teaser publicado pelo estúdio, nessa terça-feira, 6 de janeiro.

Vingadores: Doutor Destino

Marvel

universo cinematográfico marvel

personagens de vingadores: doutor destino
