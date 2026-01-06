Capa Jornal Amazônia
Professor Xavier e Magneto, de Patrick Stewart e Ian McKellen, estão em ‘Vingadores: Doutor Destino’

O novo teaser, publicado pela Marvel Studios nessa terça-feira (6), confirma a presença dos X-Men no filme

Lívia Ximenes
Patrick Stewart e Ian McKellen retornam aos papéis de Professor Xavier e Magneto em "Vingadores: Doutor Destino" (Reprodução / YouTube)

A Marvel Studios divulgou um novo teaser de “Vingadores: Doutor Destino” e confirmou o retorno dos X-Men. Na prévia aparecem os personagens Professor Xavier, Magneto e Ciclope, interpretados por Patrick Stewart, Ian McKellen e James Marsden. Os atores integraram o elenco do primeiro filme do grupo, lançado em 2000.

image Estreias em 2026: confira os principais filmes aguardados nos cinemas
Mais de 20 produções já estão com data marcada para o lançamento no Brasil. Entre as de maior destaque, está “Marty Supreme", "O Morro dos Ventos Uivantes", "A Odisseia", Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita", "Duna: Parte 3” e “Vingadores: Doutor Destino”

image Marvel divulga teaser completo de 'Vingadores: Doutor Destino' com Thor em destaque; assista
Um dos filmes mais aguardados do estúdio tem lançamento agendado para 18 de dezembro de 2026

image Após vazamento, Marvel libera teaser de ‘Vingadores: Doutor Destino’ com Steve Rogers; confira
O filme tem estreia marcada para o dia 17 de dezembro de 2026

O filme chega aos cinemas em 18 de dezembro de 2026. Ainda em 2025, o estúdio divulgou teasers confirmando a presença de Thor, vivido por Chris Hemsworth, e Capitão América/Steve Rogers, interpretado por Chris Evans. O elenco principal também é estrelado por Robert Downey Jr. que, após deixar o papel do Homem de Ferro/Tony Stark, vive o Doutor Doom/Victor von Doom.

image Ciclope, de James Marsden, retorna em "Vingadores: Doutor Destino" (Reprodução / YouTube)

O novo teaser mostra Professor Xavier e Magneto velhos, enquanto o Instituto Xavier está destruído. As imagens também apresentam Ciclope expondo o seu poder em um cenário, aparentemente, de guerra. O vídeo encerra com a contagem regressiva para a estreia do longa.

Vingadores: Doutor Destino

X-Men

Professor Xavier

Magneto

Ciclope

Marvel

marvel studios

universo cinematográfico marvel
Belém terá Dia Gospel na programação oficial de 410 anos

Capital paraense comemora "idade nova" dia 12 de janeiro

29.12.25 14h00

