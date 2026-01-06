Professor Xavier e Magneto, de Patrick Stewart e Ian McKellen, estão em ‘Vingadores: Doutor Destino’

A Marvel Studios divulgou um novo teaser de “Vingadores: Doutor Destino” e confirmou o retorno dos X-Men. Na prévia aparecem os personagens Professor Xavier, Magneto e Ciclope, interpretados por Patrick Stewart, Ian McKellen e James Marsden. Os atores integraram o elenco do primeiro filme do grupo, lançado em 2000.

O filme chega aos cinemas em 18 de dezembro de 2026. Ainda em 2025, o estúdio divulgou teasers confirmando a presença de Thor, vivido por Chris Hemsworth, e Capitão América/Steve Rogers, interpretado por Chris Evans. O elenco principal também é estrelado por Robert Downey Jr. que, após deixar o papel do Homem de Ferro/Tony Stark, vive o Doutor Doom/Victor von Doom.

Ciclope, de James Marsden, retorna em "Vingadores: Doutor Destino" (Reprodução / YouTube)

O novo teaser mostra Professor Xavier e Magneto velhos, enquanto o Instituto Xavier está destruído. As imagens também apresentam Ciclope expondo o seu poder em um cenário, aparentemente, de guerra. O vídeo encerra com a contagem regressiva para a estreia do longa.