Wakandanos e Quarteto Fantástico são confirmados em ‘Vingadores: Doutor Doom’; confira novo teaser

A Marvel revelou o visual dos personagens Shuri (Letitia Wright), Namor (Tenoch Huerta) e M’Baku (Winston Duke), de "Pantera Negra 2", e Ben/Coisa (Ebon Moss-Bachrach), de "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", em vídeo publicado nessa terça-feira (13)

Lívia Ximenes
fonte

Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke) e Ben/Coisa (Ebon Moss-Bachrach) em "Vingadores: Doutor Destino" (Reprodução / YouTube)

Um novo teaser de “Vingadores: Doutor Doom” foi divulgado pela Marvel Studios nessa terça-feira (13). O vídeo confirmou a presença de personagens de Wakanda e do Quarteto Fantástico na nova produção. O longa estreia no dia 18 de dezembro de 2026.

O teaser é narrado por Shuri, personagem de Letitia Wright, irmã do rei T’Challa, interpretado por Chadwick Boseman em filmes anteriores. “Eu perdi todo mundo que importava para mim. O rei tem suas obrigações de preparar o nosso povo para o pós-vida”, fala. Atualmente, o rei de Wakanda é M’Baku, papel de Winston Duke.

image Namor (Tenoch Huerta) em "Vingadores: Doutor Destino" (Reprodução / YouTube)

“Vingadores: Doutor Doom” traz, novamente, o personagem Namor, retratado por Tenoch Huerta — antagonista em “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” (2022). Além dele, um integrante do Quarteto Fantástico também aparece: Ben/Coisa, vivido por Ebon Moss-Bachrach.

Cinema
.
