Turismo sustentável ganha força com experiências que unem sabor e natureza na ilha do Combu

A poucos minutos de barco do centro da capital paraense, a ilha do Combu ganhou força como um espaço de lazer e turismo, o qual vem recebendo ainda mais visibilidade por conta da COP 30. Os principais atrativos são os restaurantes e espaços que exploram uma experiência mais próxima da fauna e flora amazônicas, como o Complexo Porto Combu, que reúne gastronomia, área para eventos, experiências diversas e chalés para hospedagem.

Em 2023, o Complexo Porto Combu nasceu com o objetivo de fortalecer a cultura ribeirinha e a força da Amazônia, segundo Nanci Agria, proprietária e fundadora do espaço. Para isso, o complexo buscou se instalar na ilha com base em um compromisso com a sustentabilidade ambiental e social. Dessa forma, o processo operacional do estabelecimento utiliza práticas de baixo impacto, incentiva a economia circular, estimula a valorização dos saberes tradicionais, além de compor parte da equipe com moradores da ilha do Combu.

“O nosso estabelecimento surgiu com uma consciência ambiental muito grande. Compreendemos a situação que o planeta enfrenta. Então, nosso restaurante tem tratamento de água e esgoto. Só compramos madeira que tem certificação. Temos esse olhar voltado para o cuidado de onde vêm os nossos insumos”, explica Nanci Agria.

Experiências do Complexo

O Complexo Porto Combu tem três espaços que dialogam com a proposta de oferecer um turismo sustentável na região amazônica, que são: restaurante Porto Combu, Porto Combu Eventos e Chalé Ilha Tortuga.

Outras experiências disponíveis incluem programações culturais, vivências sensoriais, banho de cheiro, trilhas, passeios de barco e apresentações de carimbó — todas com curadoria voltada à valorização da identidade amazônica.

Restaurante Porto Combu

Um dos espaços é o restaurante Porto Combu, cuja proposta é oferecer uma experiência de gastronomia amazônica contemporânea. O chef paraense Arturo Báez assina o cardápio, que é composto por ingredientes nativos e receitas da região. O estabelecimento funciona às sextas, sábados, domingos e feriados, das 11h às 16h.

“Nosso cardápio está sendo muito apreciado, as pessoas estão gostando muito. Temos, por exemplo, filhote e croquetas de maniçoba”, relata Nanci Agria.

Complexo Porto Combú aposta em gastronomia amazônica (Foto: Adriano Nascimento/O Liberal)

Porto Combu Eventos

O Complexo também apresenta um espaço para eventos sociais e corporativos para até 300 pessoas — o Porto Combu Eventos. Com estrutura versátil à beira do rio, o local é pensado para casamentos, confraternizações, encontros empresariais e experiências imersivas. O fator diferencial proposto é a proximidade com a natureza, os serviços personalizados e a equipe dedicada à excelência em hospitalidade. O agendamento pode ser feito pelo perfil no Instagram (@portocombu) ou pelo telefone (91) 98499-4806.

Chalé Ilha Tortuga

O Chalé Ilha Tortuga tem como objetivo proporcionar hospedagem com charme rústico, conforto e conexão com a natureza. O espaço é indicado para casais ou pequenos grupos que buscam paz, privacidade e contato direto com a floresta e o rio. O agendamento pode ser feito pelo perfil no Instagram (@portocombu) ou pelo telefone (91) 98499-4806.

“Hoje, temos um chalé com dois quartos. Estrutura completa, com sauna e banheira de hidromassagem. Em 2026, teremos mais dez unidades menores, sempre respeitando a sustentabilidade”, detalha Nanci Agria.

COP 30

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas será realizada em Belém, entre os dias 10 e 21 de novembro. Com mais de 160 delegações já confirmadas para o evento, vários estabelecimentos da capital paraense vêm se preparando nos últimos meses para receber turistas e proporcionar uma experiência única em uma cidade amazônica.

Durante a COP 30, em 2025, a ilha do Combu deve ser um espaço intensamente visitado por turistas e chefes de Estado. Em março de 2024, o presidente da França, Emmanuel Macron, já esteve na ilha, onde conheceu uma fábrica de chocolates reconhecida como exemplo de bioeconomia, a “Filha do Combu”.

Casal dançando carimbó no Complexo Porto Combu (Foto: Adriano Nascimento/O Liberal)

Além da preparação para receber o público no chalé e no restaurante, o Complexo Porto Combu está com muitos eventos marcados para o período da COP 30. “Estamos fechando muitos eventos corporativos e reuniões, então nossa agenda está lotada. Estamos nos preparando para receber todas as pessoas que estão chegando agora”, conta Nanci Agria.

Instituto Apoema

O espaço do Complexo Porto Combu recebe as ações do Instituto Apoema, um projeto que trabalha diretamente nas comunidades ribeirinhas da ilha do Combu. O objetivo é transformar vidas por meio da educação, cultura e geração de oportunidades, valorizando saberes tradicionais, o protagonismo local e a preservação da Amazônia viva.

“Temos a visão de que a transformação ambiental e social caminham juntas. Já desenvolvemos vários projetos sociais, com diversos atendimentos que a comunidade necessita”, conta a fundadora do Instituto, Nanci Agria.

Nanci Agria, proprietária e fundadora do Complexo Porto Combu (Foto: Adriano Nascimento)

Os projetos do Apoema incluem atendimento médico e jurídico, reforço escolar, alfabetização e capacitações profissionais em diversas áreas, como bioeconomia, hortas comunitárias, artesanato, promoção de eventos, inglês e turismo de base comunitária. Mais de 3 mil pessoas, entre crianças, jovens e mulheres das ilhas, já foram beneficiadas.

Em 2026, a ideia do Instituto é construir uma sede separada com salas de aula, biblioteca, sala de informática e outros espaços. “Nossa ideia é prezar pela identidade e sustentabilidade das comunidades. Mas continuaremos utilizando o espaço do restaurante, principalmente nas nossas ações que englobam mais pessoas e nas nossas formações e capacitações. O restaurante sempre estará aberto para nossas comunidades”, explica Nanci Agria.

O Instituto lançou a campanha nacional “Amigos do Apoema”, com o propósito de conectar pessoas de todo o Brasil à causa amazônica de forma contínua e transformadora. Os interessados podem fazer contribuições mensais, com impacto direto em ações concretas de cuidado, pertencimento e futuro.

Serviço

Complexo Porto Combu

Local: Ilha do Combu.

Contato para agendamento de hospedagem, eventos e experiências: (91) 98499-4806.

Contato para tratar do “Amigos do Apoema”: (91) 98495-4087.

Instagram do Complexo Porto Combu: @portocombu.

Instagram do Instituto Apoema: @institutoapoema.