Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Turismo sustentável ganha força com experiências que unem sabor e natureza na ilha do Combu

Estabelecimentos como o Complexo Porto Combu oferecem programações culturais e gastronômicas ao público

Bruno Roberto | Especial para O Liberal
fonte

Carimbó no Complexo Porto Combú (Foto: Adriano Nascimento/O Liberal)

A poucos minutos de barco do centro da capital paraense, a ilha do Combu ganhou força como um espaço de lazer e turismo, o qual vem recebendo ainda mais visibilidade por conta da COP 30. Os principais atrativos são os restaurantes e espaços que exploram uma experiência mais próxima da fauna e flora amazônicas, como o Complexo Porto Combu, que reúne gastronomia, área para eventos, experiências diversas e chalés para hospedagem.

Em 2023, o Complexo Porto Combu nasceu com o objetivo de fortalecer a cultura ribeirinha e a força da Amazônia, segundo Nanci Agria, proprietária e fundadora do espaço. Para isso, o complexo buscou se instalar na ilha com base em um compromisso com a sustentabilidade ambiental e social. Dessa forma, o processo operacional do estabelecimento utiliza práticas de baixo impacto, incentiva a economia circular, estimula a valorização dos saberes tradicionais, além de compor parte da equipe com moradores da ilha do Combu.

“O nosso estabelecimento surgiu com uma consciência ambiental muito grande. Compreendemos a situação que o planeta enfrenta. Então, nosso restaurante tem tratamento de água e esgoto. Só compramos madeira que tem certificação. Temos esse olhar voltado para o cuidado de onde vêm os nossos insumos”, explica Nanci Agria.

Experiências do Complexo

O Complexo Porto Combu tem três espaços que dialogam com a proposta de oferecer um turismo sustentável na região amazônica, que são: restaurante Porto Combu, Porto Combu Eventos e Chalé Ilha Tortuga.

Outras experiências disponíveis incluem programações culturais, vivências sensoriais, banho de cheiro, trilhas, passeios de barco e apresentações de carimbó — todas com curadoria voltada à valorização da identidade amazônica.

Restaurante Porto Combu

Um dos espaços é o restaurante Porto Combu, cuja proposta é oferecer uma experiência de gastronomia amazônica contemporânea. O chef paraense Arturo Báez assina o cardápio, que é composto por ingredientes nativos e receitas da região. O estabelecimento funciona às sextas, sábados, domingos e feriados, das 11h às 16h.

“Nosso cardápio está sendo muito apreciado, as pessoas estão gostando muito. Temos, por exemplo, filhote e croquetas de maniçoba”, relata Nanci Agria.

image Complexo Porto Combú aposta em gastronomia amazônica (Foto: Adriano Nascimento/O Liberal)

Porto Combu Eventos

O Complexo também apresenta um espaço para eventos sociais e corporativos para até 300 pessoas — o Porto Combu Eventos. Com estrutura versátil à beira do rio, o local é pensado para casamentos, confraternizações, encontros empresariais e experiências imersivas. O fator diferencial proposto é a proximidade com a natureza, os serviços personalizados e a equipe dedicada à excelência em hospitalidade. O agendamento pode ser feito pelo perfil no Instagram (@portocombu) ou pelo telefone (91) 98499-4806.

Chalé Ilha Tortuga

O Chalé Ilha Tortuga tem como objetivo proporcionar hospedagem com charme rústico, conforto e conexão com a natureza. O espaço é indicado para casais ou pequenos grupos que buscam paz, privacidade e contato direto com a floresta e o rio. O agendamento pode ser feito pelo perfil no Instagram (@portocombu) ou pelo telefone (91) 98499-4806.

“Hoje, temos um chalé com dois quartos. Estrutura completa, com sauna e banheira de hidromassagem. Em 2026, teremos mais dez unidades menores, sempre respeitando a sustentabilidade”, detalha Nanci Agria.

COP 30

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas será realizada em Belém, entre os dias 10 e 21 de novembro. Com mais de 160 delegações já confirmadas para o evento, vários estabelecimentos da capital paraense vêm se preparando nos últimos meses para receber turistas e proporcionar uma experiência única em uma cidade amazônica.

Durante a COP 30, em 2025, a ilha do Combu deve ser um espaço intensamente visitado por turistas e chefes de Estado. Em março de 2024, o presidente da França, Emmanuel Macron, já esteve na ilha, onde conheceu uma fábrica de chocolates reconhecida como exemplo de bioeconomia, a “Filha do Combu”.

image Casal dançando carimbó no Complexo Porto Combu (Foto: Adriano Nascimento/O Liberal)

Além da preparação para receber o público no chalé e no restaurante, o Complexo Porto Combu está com muitos eventos marcados para o período da COP 30. “Estamos fechando muitos eventos corporativos e reuniões, então nossa agenda está lotada. Estamos nos preparando para receber todas as pessoas que estão chegando agora”, conta Nanci Agria.

Instituto Apoema

O espaço do Complexo Porto Combu recebe as ações do Instituto Apoema, um projeto que trabalha diretamente nas comunidades ribeirinhas da ilha do Combu. O objetivo é transformar vidas por meio da educação, cultura e geração de oportunidades, valorizando saberes tradicionais, o protagonismo local e a preservação da Amazônia viva.

“Temos a visão de que a transformação ambiental e social caminham juntas. Já desenvolvemos vários projetos sociais, com diversos atendimentos que a comunidade necessita”, conta a fundadora do Instituto, Nanci Agria.

image Nanci Agria, proprietária e fundadora do Complexo Porto Combu (Foto: Adriano Nascimento)

Os projetos do Apoema incluem atendimento médico e jurídico, reforço escolar, alfabetização e capacitações profissionais em diversas áreas, como bioeconomia, hortas comunitárias, artesanato, promoção de eventos, inglês e turismo de base comunitária. Mais de 3 mil pessoas, entre crianças, jovens e mulheres das ilhas, já foram beneficiadas.

Em 2026, a ideia do Instituto é construir uma sede separada com salas de aula, biblioteca, sala de informática e outros espaços. “Nossa ideia é prezar pela identidade e sustentabilidade das comunidades. Mas continuaremos utilizando o espaço do restaurante, principalmente nas nossas ações que englobam mais pessoas e nas nossas formações e capacitações. O restaurante sempre estará aberto para nossas comunidades”, explica Nanci Agria.

O Instituto lançou a campanha nacional “Amigos do Apoema”, com o propósito de conectar pessoas de todo o Brasil à causa amazônica de forma contínua e transformadora. Os interessados podem fazer contribuições mensais, com impacto direto em ações concretas de cuidado, pertencimento e futuro.

Serviço
Complexo Porto Combu
Local: Ilha do Combu.
Contato para agendamento de hospedagem, eventos e experiências: (91) 98499-4806.
Contato para tratar do “Amigos do Apoema”: (91) 98495-4087.
Instagram do Complexo Porto Combu: @portocombu.
Instagram do Instituto Apoema: @institutoapoema.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

complexo porto combu

ilha do combu

ecoturismo
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

'Terra poderosa'

Amaury Lorenzo dança carimbó em Belém e declara amor pelo Pará

Ator compartilhou vídeo nas redes sociais celebrando a cultura paraense e elogiando o povo

11.10.25 17h04

Círio

TV Liberal transmite a Trasladação ao vivo pela primeira vez

Transmissão vai estar na programação do JL2, a partir das 18h deste sábado (11), com duração de 1h40

10.10.25 8h00

Círio 2025

Grupo Liberal leva a grandiosidade do Círio de Nazaré ao Pará, Brasil e mundo

Cobertura multiplataforma destaca a religiosidade da devoção à padroeira dos paraense, Nossa Senhora de Nazaré

10.10.25 6h00

Vai rolar um especial?

Fábio Porchat confirma presença pela 1ª vez no Círio de Nazaré e pede dicas

O apresentador do programa "Que história é essa, Porchat?" vai participar da procissão e pediu ajuda nas redes; internautas destacam tacacá, maniçoba e as chuvas de Belém

09.10.25 15h48

MAIS LIDAS EM BELÉM

SORTE NO JOGO!

Morador do bairro do Tenoné, em Belém, aposta R$ 3 e ganha mais de R$ 1,6 milhão na Lotofácil

O sorteado conseguiu levar o prêmio sozinho após realizar apenas uma aposta simples com 15 números

14.10.25 15h04

PORTAL

TRF1 reconhece legalidade do Portal da Amazônia em Belém após 20 anos de discussão ambiental

Com 2,2 quilômetros de extensão, o Portal da Amazônia é um dos principais pontos de lazer da orla da capital paraense

14.10.25 12h57

BELÉM

Após o Círio, expectativa em Belém se volta para a COP 30

Os feirantes começam a se preparar para receber visitantes do mundo todo e elaboram estratégias para atrair clientes

14.10.25 8h00

Círio

Fábio Porchat assiste Trasladação e ganha comenda Amigo da Chiquita em Belém

"Tem de ver e sentir para falar do Cirio, é impactante", disse humorista

12.10.25 0h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda