Após o Círio, expectativa em Belém se volta para a COP 30

Os feirantes começam a se preparar para receber visitantes do mundo todo e elaboram estratégias para atrair clientes

Dilson Pimentel
fonte

Belém já vive na expectativa para COP 30 (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Passado o Círio de Nazaré, a expectativa agora em Belém se volta para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, que será realizada em novembro. Num dos principais cartões-postais da capital paraense, o Complexo do Ver-o-Peso, feirantes e turistas já comentam o evento que colocará Belém no centro mundial dos debates sobre meio ambiente.

Os feirantes começam a se preparar para receber visitantes do mundo todo e elaboram estratégias para atrair clientes — especialmente os estrangeiros, que devem circular em grande número pelo mercado e pelas feiras da cidade.

Belém se prepara para COP 30

Um deles é Anderson Corrêa, 41 anos, feirante desde os 12. Ele vê com otimismo o período pós-Círio e o movimento crescente na cidade. “A gente passou o Círio, e a expectativa para a COP é boa, né? Que tenha um bom resultado, um bom retorno. Esperamos poder atender bem os clientes aqui. A reforma ajudou em certa parte, deu uma boa estrutura pra gente poder trabalhar e receber bem os turistas que vêm de fora”, afirmou.

image Anderson Corrêa. 41 anos. Feirante (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Segundo ele, o fluxo de visitantes já vem aumentando desde a semana passada. “Todo ano é assim. Depois do Círio o movimento melhora, vem Natal, Réveillon... e agora, com a COP 30, a expectativa é ainda maior. Já tem muito turista, muita gente de fora, gringo. Ainda não é o que vai ser na semana da COP, mas já mudou o perfil do freguês”, observou.

Anderson conta que está adaptando a forma de comunicação para melhor atender os estrangeiros. “A gente já tem placas aqui em inglês pra tentar se comunicar com os fregueses. Mesmo que a gente não saiba falar direito, a gente tenta. Também deixamos eles provarem as frutas pra cativar e depois vender. Desde a semana do Círio o movimento melhorou bastante”, destacou o feirante, que acompanhou a passagem da procissão no domingo.

 “Foi tudo bem, foi uma bênção. O movimento foi bom pra gente”, completou Anderson Barbosa Corrêa.

Outro feirante, Diego Alves, 39 anos, trabalha no Ver-o-Peso há dez anos e compartilha do mesmo entusiasmo. “A expectativa é das melhores. A gente espera uma grande melhora no comércio, no movimento local. Estamos aguardando uma grande quantidade de turistas pra conhecer nossa cidade e ajudar nas vendas”, disse

. image Feirante Diego Alves. 39 anos. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Ele conta que já está se preparando para atender à demanda. “A gente já tomou aquela visão de abastecer nossa mercadoria, deixar o estoque suficiente pra poder atender bem. Já aparece turista estrangeiro, mas a maioria ainda é brasileiro. Quando chega o gringo, a gente dá aquela arranhada no inglês e vai conversando. Estamos bem fortes esperando essa COP chegar”, completou.

Entre os visitantes que estiveram em Belém para o Círio está Emanuela Leme, 49 anos, advogada de São Paulo. Ela conta que o Círio a conquistou desde 2023. “O Círio tomou meu coração, a Nazinha tomou meu coração desde 2023. Me encantou de um jeito tão forte que fiz questão de trazer minhas amigas todas de São Paulo pra viver isso”, contou.

Emanuela veio acompanhada de três amigas: Dudi, Amélia e Selma, e, destaca que a COP 30 é uma oportunidade de o mundo conhecer Belém. “Em 2023 já estavam falando sobre o local da COP, e isso trouxe uma expectativa muito grande. Eu pensei: ‘Poxa, vamos falar de Belém!’. Belém é mágica, é um polo turístico incrível, que ainda não tinha tanta estrutura. Acho que a COP vai trazer muita estrutura, um presente pro Brasil e pro mundo conhecerem Belém”, afirmou.

image Emanuela Leme, 49 anos. Advogada. Mora em São Paulo (Foto: Igor Mota)

A turista diz que, embora não vá participar diretamente da conferência, acompanha com entusiasmo os preparativos. “Eu não vou, mas conheço muita gente que vai. Acho que vai ser uma festa muito bonita, muito linda.”

Ela e as amigas chegaram à capital no dia 8, seguirão para Alter do Chão e retornam a São Paulo no dia 18. “Belém é um lugar mágico”, resumiu.

Com a passagem do Círio e a proximidade da COP 30, Belém vive um novo momento — entre a fé e as expectativas globais. Nos corredores do Ver-o-Peso, a esperança dos feirantes se mistura ao movimento crescente de turistas. A capital paraense se prepara, agora, para receber o mundo.

Palavras-chave

cop 30

belém
Belém
.
