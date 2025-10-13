Senado tem reuniões pré-COP 30 nesta terça

A subcomissão temporária de preparativos para a COP 30 lançará na terça-feira (14), a partir das 10h, a Carta das Presidentes das Subcomissões para a COP 30 do Congresso Nacional. O objetivo é reforçar a importância do Legislativo na preparação e nas discussões do evento internacional, garantindo participação ativa de parlamentares.

Participarão do lançamento a senadora Leila Barros (PDT-DF), presidente da subcomissão do Senado, e a deputada Duda Salabert (PDT-MG), presidente da subcomissão da Câmara. Também foi convidada Luciana Abade, coordenadora de Mobilização da Presidência da COP 30.

O colegiado tem ao todo quatro reuniões seguidas. Após o lançamento da carta, a subcomissão fará um debate com o tema Oportunidades de Engajamento Parlamentar na COP 30, destinada ao compartilhamento de informações para facilitar a participação de parlamentares na COP 30.

Debate abordará engajamento parlamentar

Após o lançamento, o colegiado realizará o debate “Oportunidades de Engajamento Parlamentar na COP 30”, voltado ao compartilhamento de informações para facilitar a participação dos parlamentares no evento.

Entre as presenças confirmadas estão Maiara Folly, diretora-executiva da Plataforma Cipó; Beatriz Pagy, diretora-executiva do Clima de Política; e Gabriela Oliveira, oficial de Gestão de Programas da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal).

Outras reuniões discutirão eixos de ação da COP 30

As outras duas reuniões serão sobre os seis eixos da agenda de ação para a COP 30, uma com comentários da sociedade civil e outra com comentários de parlamentares. Entre os convidados estão diversos deputados e representantes do Observatório do Clima, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), do Imaflora, do Centro Brasil no Clima (CBC), do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e do Instituto Talanoa.

O objetivo é promover o diálogo entre parlamentares, especialistas e organizações da sociedade civil no processo preparatório rumo à COP 30. A subcomissão do Senado funciona no âmbito da Comissão de Meio Ambiente (CMA), presidida pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES).

VEJA MAIS

Belém sediará a COP em novembro de 2025

A 30ª edição da Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, será realizada em Belém (COP 30), entre 10 e 21 de novembro de 2025.

O evento reunirá líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil para debater ações de combate às mudanças climáticas, como o avanço das energias renováveis e a preservação da biodiversidade.

Serviço

A reunião da subcomissão será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados pelo portal e-Cidadania (senado.leg.br/ecidadania) ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 22 11.

Fonte: Agência Senado