Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

COP 30: a menos de 30 dias, saiba as inovações que o Brasil terá na conferência

Brasil traz inovações para a COP 30 com foco em escuta social, participação da juventude e articulação multissetorial na agenda climática

O Liberal
fonte

André Correa do Lago e Ana Toni, presidente e diretora-executiva da COP 30 (Rafa Neddermeyer/Agência Gov)

Faltando menos de 30 dias para o início da COP 30, Belém se prepara para sediar, pela primeira vez, a mais importante conferência climática do planeta. O evento será presidido pelo Brasil e reunirá representantes de 198 países, além de membros da sociedade civil, empresas e instituições.

A estrutura da COP 30 inclui inovações que buscam ampliar a escuta social e a participação multissetorial. Além das negociações diplomáticas, a conferência terá um forte componente de mobilização social e diálogo com comunidades locais.

Como funciona a estrutura da COP 30

A Conferência das Partes (COP) é o principal órgão decisório da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). A cada edição, um país assume a presidência e sedia o encontro.

Neste ano, o Brasil está no comando e indicou o diplomata André Corrêa do Lago como presidente da COP 30. Ele será oficialmente empossado durante o evento. Corrêa do Lago atuará como mediador nas negociações entre os países.

A estrutura da presidência da COP é composta por quatro frentes:

  1. Cúpula de Chefes de Estado: ocorre nos dias 6 e 7 de novembro, em Belém. Embora não tenha caráter deliberativo, deve definir o tom das negociações.
  2. Negociação: conduzida na Blue Zone, onde os delegados dos países discutem metas e ações climáticas.
  3. Agenda de Ação: envolve iniciativas voluntárias de governos, empresas e sociedade civil para acelerar a transição sustentável.
  4. Mobilização: articula a participação da sociedade no debate climático, com foco em inclusão e representatividade.

VEJA MAIS

image COP30 em Belém: mapas de acesso ao Parque da Cidade são divulgados para delegações e participantes
Para quem possui credencial de acesso à Blue Zone, será disponibilizado um transporte exclusivo, operando com 15 linhas de ônibus

image Entenda como será a 'Blue Zone', que começou a ser montada no Parque da Cidade, em Belém
Parque será fechado ao público em agosto para instalação de pavilhões e plenárias que receberão delegações internacionais

Inovações brasileiras na COP 30

Entre as principais novidades desta edição está a criação dos Círculos, grupos temáticos liderados por ministros brasileiros, que promovem o diálogo entre governo, setor privado, comunidades e organismos internacionais. Os principais Círculos são:

  • Círculo de Balanço Ético Global
  • Círculo de Ministros de Finanças
  • Círculo de Povos
  • Círculo de Presidentes de outras COPs

Além disso, foram criados conselhos consultivos para subsidiar a conferência com recomendações estratégicas:

  • Conselho de Adaptação
  • Conselho Científico
  • Conselho de Economistas
  • Conselho de Inovação Tecnológica e Inteligência Artificial

Outra inovação é o grupo de Enviados Especiais, formado por 29 representantes (sendo 22 brasileiros), que atuam como ponte entre a presidência da COP e diferentes setores da sociedade.

Participação social e juventude ganham protagonismo

A diretora-executiva da COP 30 será Ana Toni, secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente. Sua missão é garantir uma conferência mais participativa e inclusiva.

Dois nomes brasileiros também ganham destaque entre os Campeões Climáticos da UNFCCC:

  • Dan Ioschpe: Campeão de Alto Nível, com foco na mobilização de governos e setores produtivos.
  • Marcele Oliveira: Campeã da Juventude do Clima, cuja missão é fortalecer o protagonismo jovem nas políticas climáticas.

Esses representantes atuam como elo entre a sociedade civil e os processos formais de negociação, reforçando o papel do Brasil como liderança global na agenda ambiental.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP 30

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda