COP 30: a menos de 30 dias, saiba as inovações que o Brasil terá na conferência

Faltando menos de 30 dias para o início da COP 30, Belém se prepara para sediar, pela primeira vez, a mais importante conferência climática do planeta. O evento será presidido pelo Brasil e reunirá representantes de 198 países, além de membros da sociedade civil, empresas e instituições.

A estrutura da COP 30 inclui inovações que buscam ampliar a escuta social e a participação multissetorial. Além das negociações diplomáticas, a conferência terá um forte componente de mobilização social e diálogo com comunidades locais.

Como funciona a estrutura da COP 30

A Conferência das Partes (COP) é o principal órgão decisório da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). A cada edição, um país assume a presidência e sedia o encontro.

Neste ano, o Brasil está no comando e indicou o diplomata André Corrêa do Lago como presidente da COP 30. Ele será oficialmente empossado durante o evento. Corrêa do Lago atuará como mediador nas negociações entre os países.

A estrutura da presidência da COP é composta por quatro frentes:

Cúpula de Chefes de Estado: ocorre nos dias 6 e 7 de novembro, em Belém. Embora não tenha caráter deliberativo, deve definir o tom das negociações. Negociação: conduzida na Blue Zone, onde os delegados dos países discutem metas e ações climáticas. Agenda de Ação: envolve iniciativas voluntárias de governos, empresas e sociedade civil para acelerar a transição sustentável. Mobilização: articula a participação da sociedade no debate climático, com foco em inclusão e representatividade.

VEJA MAIS

Inovações brasileiras na COP 30

Entre as principais novidades desta edição está a criação dos Círculos, grupos temáticos liderados por ministros brasileiros, que promovem o diálogo entre governo, setor privado, comunidades e organismos internacionais. Os principais Círculos são:

Círculo de Balanço Ético Global

Círculo de Ministros de Finanças

Círculo de Povos

Círculo de Presidentes de outras COPs

Além disso, foram criados conselhos consultivos para subsidiar a conferência com recomendações estratégicas:

Conselho de Adaptação

Conselho Científico

Conselho de Economistas

Conselho de Inovação Tecnológica e Inteligência Artificial

Outra inovação é o grupo de Enviados Especiais, formado por 29 representantes (sendo 22 brasileiros), que atuam como ponte entre a presidência da COP e diferentes setores da sociedade.

Participação social e juventude ganham protagonismo

A diretora-executiva da COP 30 será Ana Toni, secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente. Sua missão é garantir uma conferência mais participativa e inclusiva.

Dois nomes brasileiros também ganham destaque entre os Campeões Climáticos da UNFCCC:

Dan Ioschpe : Campeão de Alto Nível, com foco na mobilização de governos e setores produtivos.

: Campeão de Alto Nível, com foco na mobilização de governos e setores produtivos. Marcele Oliveira: Campeã da Juventude do Clima, cuja missão é fortalecer o protagonismo jovem nas políticas climáticas.

Esses representantes atuam como elo entre a sociedade civil e os processos formais de negociação, reforçando o papel do Brasil como liderança global na agenda ambiental.