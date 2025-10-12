COP 30: a menos de 30 dias, saiba as inovações que o Brasil terá na conferência
Brasil traz inovações para a COP 30 com foco em escuta social, participação da juventude e articulação multissetorial na agenda climática
Faltando menos de 30 dias para o início da COP 30, Belém se prepara para sediar, pela primeira vez, a mais importante conferência climática do planeta. O evento será presidido pelo Brasil e reunirá representantes de 198 países, além de membros da sociedade civil, empresas e instituições.
A estrutura da COP 30 inclui inovações que buscam ampliar a escuta social e a participação multissetorial. Além das negociações diplomáticas, a conferência terá um forte componente de mobilização social e diálogo com comunidades locais.
Como funciona a estrutura da COP 30
A Conferência das Partes (COP) é o principal órgão decisório da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). A cada edição, um país assume a presidência e sedia o encontro.
Neste ano, o Brasil está no comando e indicou o diplomata André Corrêa do Lago como presidente da COP 30. Ele será oficialmente empossado durante o evento. Corrêa do Lago atuará como mediador nas negociações entre os países.
A estrutura da presidência da COP é composta por quatro frentes:
- Cúpula de Chefes de Estado: ocorre nos dias 6 e 7 de novembro, em Belém. Embora não tenha caráter deliberativo, deve definir o tom das negociações.
- Negociação: conduzida na Blue Zone, onde os delegados dos países discutem metas e ações climáticas.
- Agenda de Ação: envolve iniciativas voluntárias de governos, empresas e sociedade civil para acelerar a transição sustentável.
- Mobilização: articula a participação da sociedade no debate climático, com foco em inclusão e representatividade.
Inovações brasileiras na COP 30
Entre as principais novidades desta edição está a criação dos Círculos, grupos temáticos liderados por ministros brasileiros, que promovem o diálogo entre governo, setor privado, comunidades e organismos internacionais. Os principais Círculos são:
- Círculo de Balanço Ético Global
- Círculo de Ministros de Finanças
- Círculo de Povos
- Círculo de Presidentes de outras COPs
Além disso, foram criados conselhos consultivos para subsidiar a conferência com recomendações estratégicas:
- Conselho de Adaptação
- Conselho Científico
- Conselho de Economistas
- Conselho de Inovação Tecnológica e Inteligência Artificial
Outra inovação é o grupo de Enviados Especiais, formado por 29 representantes (sendo 22 brasileiros), que atuam como ponte entre a presidência da COP e diferentes setores da sociedade.
Participação social e juventude ganham protagonismo
A diretora-executiva da COP 30 será Ana Toni, secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente. Sua missão é garantir uma conferência mais participativa e inclusiva.
Dois nomes brasileiros também ganham destaque entre os Campeões Climáticos da UNFCCC:
- Dan Ioschpe: Campeão de Alto Nível, com foco na mobilização de governos e setores produtivos.
- Marcele Oliveira: Campeã da Juventude do Clima, cuja missão é fortalecer o protagonismo jovem nas políticas climáticas.
Esses representantes atuam como elo entre a sociedade civil e os processos formais de negociação, reforçando o papel do Brasil como liderança global na agenda ambiental.
