Lula reúne pela primeira vez com Papa Leão XIV: ‘Convidei-o a vir à COP 30’; veja fotos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou, pela primeira vez, com o Papa Leão XIV, no Vaticano. A reunião entre o Chefe de Estado e o Santo Padre contou com a presença da primeira-dama brasileira, Janja. Lula foi à Roma, na Itália, para participar do Fórum Mundial da Alimentação 2025, evento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

Durante a conversa, Lula falou sobre a participação no evento da FAO e a saída do Brasil, em dois anos e meio de mandato, do Mapa da Fome. “Agora, estamos levando este debate para o mundo por meio da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza”, disse. A informação de que o país está fora do dado foi divulgada, em julho desse ano, com o relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo (SOFI 2025).

O presidente também convidou Papa Leão XIV para a 30ª Conferência das Partes da ONU (COP 30), mas o Santo Padre informou que não estará presente: “Por conta do Jubileu, o Papa nos disse que não poderá participar, mas garantiu representação do Vaticano em Belém.” Lula relatou a alegria ao saber que o Papa deseja vir ao Brasil “no momento oportuno” e afirmou que ele será “bem recebido, com o carinho, o acolhimento e a fé do povo brasileiro.”

No encontro, o Chefe brasileiro lembrou que no dia anterior, 12 de outubro, foi celebrado o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. Além disso, ressaltou os festejos pelo Dia de Nossa Senhora de Aparecida, a padroeira do Brasil.

Com Lula e Janja, estiveram presentes o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira; o ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias; ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; senadora Ana Paula Lobato; presidenta da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Silvia Mussruhá; e o embaixador do Brasil junto ao Vaticano, Everton Veira.