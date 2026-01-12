Capa Jornal Amazônia
Trump diz que o Irã pediu para negociar com os EUA após ameaças

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (11) que o Irã entrou em contato com representantes americanos e propôs negociações após ele ameaçar agir em resposta à repressão a manifestações contra a crise econômica no Irã.

Trump disse estar em diálogo com Teerã para organizar uma reunião. O presidente americano alertou, porém, que pode ter que agir primeiro, à medida que aumentam os relatos sobre o número de mortos no Irã e o governo continua a prender manifestantes.

"Acho que eles estão cansados de ser atacados pelos Estados Unidos", disse Trump, a bordo do avião presidencial, no trajeto entre a Flórida e Washington. "O Irã quer negociar." Fonte: Associated Press.

RELACIONADAS EM MUNDO

Cresce número de mortos por protestos no Irã; líder supremo culpa 'vândalos'

11.01.26 21h57

união

Presidente da Colômbia propõe confederação unindo países latino-americanos

A proposta de Petro vem na esteira das ameaças feitas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, de uma ação militar na Colômbia

11.01.26 17h12

MUNDO

Brasileiro de 30 anos morre em acidente de trânsito na Argentina

Wesley Santiago de Sousa, morador de Araraquara (São Paulo), estava em Posadas, capital da província de Misiones

11.01.26 15h47

Nicarágua anuncia que está libertando prisioneiros após pressão dos EUA

10.01.26 22h23

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Presidente do grupo Corona é sequestrado e assassinado no México

José Adrián Corona Radillo viajava com a família de carro quando foi abordado por criminosos

08.01.26 7h23

MUNDO

Patroa suspeita de matar brasileira em Portugal fingiu ser a vítima em mensagens

Lucinete Freitas, de 55 anos, estava desaparecida desde o dia 5 de dezembro. O corpo da mulher foi encontrado em zona de mata aos arredores de Lisboa, capital portuguesa

06.01.26 8h20

resposta

Venezuela ordena prisão de envolvidos na captura de Maduro

Ditador venezuelano está detido em Nova York desde a operação realizada pelos Estado Unidos em Caracas, no último sábado

05.01.26 13h32

MUNDO

Quem era a mulher que foi morta em ação de agentes de imigração nos EUA

Renee morava em Minneapolis com o companheiro, a poucos quarteirões do local onde foi baleada

08.01.26 8h44

