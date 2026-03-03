Capa Jornal Amazônia
Viajar para Europa: confira 10 cidades eleitas como melhores

A consultoria internacional Reseonance lançou o “2026 Europe's Best Cities Report”, que, em tradução livre, significa “Relatório das Melhores Cidades da Europa 2026”

Lívia Ximenes
Londres foi eleita a melhor cidade da Europa em 2026 (Freepik)

Aos que desejam conhecer a Europa, definir um destino certo é crucial para montar o roteiro da viagem. Entre as diversas preferências, escolher o melhor local é essencial para um passeio agradável e, por isso, a consultoria internacional Reseonance lançou o “2026 Europe's Best Cities Report” (“Relatório das Melhores Cidades da Europa 2026”, em tradução livre ao português). Confira abaixo as 10 melhores cidades para visitar no continente.

✈️ 10 melhores cidades da Europa

  1. Londres (Inglaterra)
  2. Paris (França)
  3. Belim (Alemanha)
  4. Roma (Itália)
  5. Barcelona (Espanha)
  6. Madri (Espanha)
  7. Amsterdã (Holanda)
  8. Viena (Áustria)
  9. Copenhague (Dinamarca)
  10. Estocolmo (Suécia)

.
