Viajar para Europa: confira 10 cidades eleitas como melhores
A consultoria internacional Reseonance lançou o “2026 Europe's Best Cities Report”, que, em tradução livre, significa “Relatório das Melhores Cidades da Europa 2026”
Aos que desejam conhecer a Europa, definir um destino certo é crucial para montar o roteiro da viagem. Entre as diversas preferências, escolher o melhor local é essencial para um passeio agradável e, por isso, a consultoria internacional Reseonance lançou o “2026 Europe's Best Cities Report” (“Relatório das Melhores Cidades da Europa 2026”, em tradução livre ao português). Confira abaixo as 10 melhores cidades para visitar no continente.
✈️ 10 melhores cidades da Europa
- Londres (Inglaterra)
- Paris (França)
- Belim (Alemanha)
- Roma (Itália)
- Barcelona (Espanha)
- Madri (Espanha)
- Amsterdã (Holanda)
- Viena (Áustria)
- Copenhague (Dinamarca)
- Estocolmo (Suécia)
