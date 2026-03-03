Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ataques com drones são registrados perto de consulados dos EUA em Dubai e no Iraque

Estadão Conteúdo

Um ataque com drone provocou um incêndio nesta terça-feira, 3, próximo ao consulado dos Estados Unidos em Dubai. Segundo as autoridades locais, o fogo foi controlado.

Moradores relataram ter ouvido uma forte explosão, enquanto um deles disse ter visto o incêndio, enquanto o Irã continua seus ataques no Oriente Médio em retaliação aos ataques americanos e israelenses. Forças policiais isolaram a área.

"O incêndio causado por um incidente envolvendo um drone perto do consulado dos Estados Unidos foi controlado com sucesso", informou o escritório de mídia do emirado de Dubai no X. "As equipes de resgate intervieram imediatamente. Nenhum ferido foi registrado".

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, confirmou que um drone atingiu as proximidades do consulado de seu país em Dubai sem causar vítimas. "Infelizmente, um drone atingiu um estacionamento ao lado do edifício da legação e provocou um incêndio. Todo o pessoal está em segurança", declarou Rubio em Washington.

Em Irbil, a capital da região curda semiautônoma no norte do Iraque, jornalistas da Associated Press ouviram explosões e viram fumaça subindo próximo ao posto diplomático dos EUA nesta terça, mas não houve relatos de vítimas após uma nova onda interceptada de ataques com drones e mísseis.

Vários drones alvejaram áreas ao redor do prédio do consulado dos EUA na terça-feira, mas não o atingiram diretamente. Detritos dos drones interceptados causaram incêndios e danos materiais.

Milícias iraquianas ligadas ao Irã reivindicaram múltiplos ataques à região curda, que abriga bases com tropas americanas, desde que os EUA e Israel iniciaram a guerra contra o Irã.

No aeroporto internacional de Bagdá, capital do Iraque, onde há uma base militar que abriga conselheiros americanos e anteriormente abrigava tropas da coalizão liderada pelos EUA, um drone foi abatido nesta terça. "Um pequeno drone foi abatido... nos arredores do aeroporto internacional de Bagdá, sem vítimas ou danos materiais", informou a célula de segurança da mídia do governo iraquiano. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/ATAQUE/DRONES/CONSULADOS/DUBAI/IRAQUE
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Irã volta a bombardear Israel com drones e nova bateria de mísseis

03.03.26 18h23

GUERRA

Macron enviará porta-aviões nuclear para proteger ativos Ocidentais no Oriente Médio

"Isso requer nosso apoio. É por isso que decidi enviar ativos adicionais de defesa aérea para lá também, junto com uma fragata francesa, a Languedoc, que chegará à costa de Chipre ainda esta noite", disse Macron.

03.03.26 17h39

Europa defende bases militares e planeja retirada de cidadãos à medida que se envolve na guerra

03.03.26 15h23

Houve nesta terça um ataque à nova liderança do Irã, com impacto significativo, diz Trump

03.03.26 14h37

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Hotel onde cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atingido por míssel iraniano

Simone chegou há dois dias de Dubai e agradeceu a Deus por ter saído antes do conflito

28.02.26 18h03

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALAGAMENTO

VÍDEO: pítons gigantes surgem em ruas alagadas após temporal

Após três dias de chuvas intensas, moradores registram cobras de até 5 metros nadando em áreas inundadas na Indonésia

26.02.26 9h56

conflito

Autoridade israelense diz à agência que corpo de Khamenei foi encontrado; Irã nega morte

Imagens de satélite mostraram uma coluna de fumaça preta e danos extensos no complexo de Khamenei

28.02.26 17h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda