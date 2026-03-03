Ataques com drones são registrados perto de consulados dos EUA em Dubai e no Iraque

Um ataque com drone provocou um incêndio nesta terça-feira, 3, próximo ao consulado dos Estados Unidos em Dubai. Segundo as autoridades locais, o fogo foi controlado.

Moradores relataram ter ouvido uma forte explosão, enquanto um deles disse ter visto o incêndio, enquanto o Irã continua seus ataques no Oriente Médio em retaliação aos ataques americanos e israelenses. Forças policiais isolaram a área.

"O incêndio causado por um incidente envolvendo um drone perto do consulado dos Estados Unidos foi controlado com sucesso", informou o escritório de mídia do emirado de Dubai no X. "As equipes de resgate intervieram imediatamente. Nenhum ferido foi registrado".

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, confirmou que um drone atingiu as proximidades do consulado de seu país em Dubai sem causar vítimas. "Infelizmente, um drone atingiu um estacionamento ao lado do edifício da legação e provocou um incêndio. Todo o pessoal está em segurança", declarou Rubio em Washington.

Em Irbil, a capital da região curda semiautônoma no norte do Iraque, jornalistas da Associated Press ouviram explosões e viram fumaça subindo próximo ao posto diplomático dos EUA nesta terça, mas não houve relatos de vítimas após uma nova onda interceptada de ataques com drones e mísseis.

Vários drones alvejaram áreas ao redor do prédio do consulado dos EUA na terça-feira, mas não o atingiram diretamente. Detritos dos drones interceptados causaram incêndios e danos materiais.

Milícias iraquianas ligadas ao Irã reivindicaram múltiplos ataques à região curda, que abriga bases com tropas americanas, desde que os EUA e Israel iniciaram a guerra contra o Irã.

No aeroporto internacional de Bagdá, capital do Iraque, onde há uma base militar que abriga conselheiros americanos e anteriormente abrigava tropas da coalizão liderada pelos EUA, um drone foi abatido nesta terça. "Um pequeno drone foi abatido... nos arredores do aeroporto internacional de Bagdá, sem vítimas ou danos materiais", informou a célula de segurança da mídia do governo iraquiano. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)