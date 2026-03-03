Capa Jornal Amazônia
Macron enviará porta-aviões nuclear para proteger ativos Ocidentais no Oriente Médio

"Isso requer nosso apoio. É por isso que decidi enviar ativos adicionais de defesa aérea para lá também, junto com uma fragata francesa, a Languedoc, que chegará à costa de Chipre ainda esta noite", disse Macron.

Estadão Conteúdo

O presidente francês Emmanuel Macron ordenou na terça-feira, 03, que o porta-aviões nuclear da França se mova do Mar Báltico para o Mediterrâneo para ajudar a proteger os ativos aliados durante a guerra em andamento no Oriente Médio. Macron disse que o Charles de Gaulle será escoltado por sua ala aérea e suas fragatas de escolta.

Em um discurso pré-gravado transmitido na TV francesa, Macron acrescentou que jatos de combate Rafale, sistemas de defesa aérea e sistemas de radar aerotransportados foram implantados nas últimas horas no Oriente Médio. "E continuaremos esse esforço tanto quanto necessário", disse Macron.

Ele citou o ataque de segunda-feira a uma base da força aérea britânica em Chipre, acrescentando que Chipre era um membro da União Europeia com o qual a França assinou recentemente uma parceria estratégica.

"Isso requer nosso apoio. É por isso que decidi enviar ativos adicionais de defesa aérea para lá também, junto com uma fragata francesa, a Languedoc, que chegará à costa de Chipre ainda esta noite", disse Macron.

França, Reino Unido e Alemanha já disseram anteriormente que não estavam envolvidos nos ataques ao Irã, mas estavam preparados para permitir ações defensivas necessárias e proporcionais para destruir a capacidade do Irã de disparar mísseis e drones.

Macron disse que a França tem acordos de defesa que vinculam a nação da UE ao Catar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, além de fortes compromissos com a Jordânia e o Iraque.

Observando que a guerra se espalhou para o Líbano, Macron disse que o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã, cometeu "o grave erro de atacar Israel" e colocar o povo libanês em perigo, mas alertou contra o lançamento de uma operação terrestre por Israel.

*Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

