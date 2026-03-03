Capa Jornal Amazônia
Mundo

Houve nesta terça um ataque à nova liderança do Irã, com impacto significativo, diz Trump

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que houve nesta terça-feira, 3, mais um ataque à nova liderança do Irã, com impacto bastante significativo. "Vamos simplesmente continuar avançando", disse o republicano durante coletiva de imprensa que está sendo realizada na Casa Branca, onde o presidente americano recebe o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz.

Trump disse que não concorda com a avaliação de que Israel forçou a mão nas suas operações, em resposta a uma pergunta de um dos jornalistas, salientando que teria forçado o aliado caso não o fizesse.

"Eu tinha forte sensação de que eles atacariam primeiro", disse. Na avaliação de Trump, o Irã está atacando países que não têm anda a ver com o que está acontecendo.

