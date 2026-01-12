Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Trump publica montagem em que aparece como 'presidente interino' da Venezuela

O presidente americano publicou na rede Truth Social uma montagem que simula uma biografia no formato da Wikipedia

Redação O Liberal com informações da AE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste domingo, 11, uma montagem que simula o layout da Wikipedia. A imagem o apresenta como "presidente interino" da Venezuela em suas redes sociais.

A publicação ocorreu no mesmo dia em que o presidente americano afirmou a boa relação de seu governo com a liderança provisória venezuelana. Trump também demonstrou disposição para um encontro com a presidente interina do país, Delcy Rodríguez.

"A Venezuela está realmente indo bem. Estamos trabalhando muito bem com a liderança", afirmou o presidente a jornalistas. A declaração foi dada a bordo do Air Force One, durante viagem da Flórida a Washington.

image Legenda (Reprodução)

A Montagem e as Declarações Oficiais

Ao ser questionado sobre a possibilidade de um encontro com Delcy Rodríguez, que integrou o governo do presidente deposto Nicolás Maduro como vice-presidente, Trump respondeu de forma vaga: "Em algum momento estarei".

Na rede Truth Social, o presidente americano publicou a montagem que simula uma biografia no formato da Wikipedia. Nela, ele aparece listado como presidente interino da Venezuela, com mandato iniciado em janeiro deste ano e sem data de término.

Esta informação surge acima de sua identificação oficial como presidente dos Estados Unidos, com data de início de mandato em janeiro de 2025, conforme o simulado da rede social.

Palavras-chave

EUA/VENEZUELA/INTERVENÇÃO

Trump

presidente interino

montagem
Mundo
