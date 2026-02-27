Trump fala sobre Lula na Casa Branca: ‘Adoraria recebê-lo’

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, disse que se dá “muito bem” com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que “adoraria recebê-lo” na Casa Branca. Trump deu a declaração nessa sexta-feira (27), durante conversa com a imprensa antes de embarcar para o Texas. O Líder norte-americano foi questionado sobre quando ele receberia Lula em Washington.

“Bem, eu me dou muito bem com o presidente do Brasil. Adoraria recebê-lo”, disse Trump. Os presidentes se reuniram por quase uma hora em outubro de 2025, na Malásia, próximo à realização da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). No início dessa semana, em viagem à Coreia do Sul, Lula falou que o próximo encontro com Trump não está marcado, mas acredita que deve ocorrer em 16 de março ou por esse período.

De acordo com o presidente Lula, uma das pautas da reunião é de interesse do Brasil. “Tem uma outra que é de interesse do multilateralismo, tem uma outra que é de interesse da democracia e isso eu vou conversar com ele”, contou.