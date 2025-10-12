Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

José Guimarães diz suspeitar de quem Lula escolherá para STF e que ele e Gleisi apoiam Messias

Estadão Conteúdo

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), disse que a escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a sucessão de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF) será rápida. "Eu sei provavelmente por onde é que ele vai", afirmou no podcast "As Cunhãs". Questionado sobre se a vaga seria do atual advogado-geral da União, Jorge Messias, o deputado disse que este é, sim, um dos nomes na mesa e que conta com o seu apoio como também com o da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

"A indicação para a Suprema Corte tem que ter os predicados, mas não dá para indicar qualquer fuleragem e fazer tudo contra a democracia. O que está em jogo neste momento é não permitir qualquer ameaça aos funcionamento democrático das instituições", defendeu, elogiando, na sequência, o trabalho do ministro Alexandre de Moraes.

Além de Messias, também aparecem na disputa para o cargo o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco; o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, e o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho.

O deputado avaliou também que este não é o momento para o governo colocar em votação a reforma administrativa. "Estamos às vésperas da eleição, com temas importantes para o País a serem votados ainda; meter a reforma administrativa em debate Não é o momento. Vamos defender que nada disso seja tratado antes da eleição. A realidade hoje está muito tensionada."

O líder do governo na Câmara afirmou ainda no podcast que sua única pretensão eleitoral é para o Senado, e que não abrirá mão dessa candidatura. "Não pretendo ser candidato a mais nada. E tenho 200 mil votos", assegurou. "Me sinto hoje já senador na prática".

Em outro trecho, ele comentou que, pelo que já fez pelo PT, merecia uma estátua na sede do partido. "Na política, é muito importante botar a memória na mesa", afirmou, recordando por várias vezes durante a transmissão que foi dos poucos a visitarem Lula na cela quando estava preso.

Segundo o parlamentar, tem gente que hoje "posa ao lado do Lula", mas que no passado já quis sair do PT. "Em 2018, eu sozinho mais a Luizianne (Luizianne Lins, deputada pelo PT-CE) apoiando o Haddad aqui no Ceará", lembrou, referindo-se ao pleito em que Lula foi proibido de concorrer à eleição e escolheu o agora ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para disputar a vaga em seu lugar. "Todos eles, inclusive uma parte do PT, estavam encantados com a campanha do Ciro (Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, do PDT, e que estava na corrida presidencial)", alfinetou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

STF/BARROSO/SAÍDA/LULA/ESCOLHA

GUIMARÃES
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

José Guimarães diz suspeitar de quem Lula escolherá para STF e que ele e Gleisi apoiam Messias

12.10.25 15h28

José Guimarães disse que Lula pediu para 'mexer no vespeiro' de cargos na Caixa

12.10.25 15h19

Ciro Nogueira defende um candidato 'estilo Tarcísio' para 2026

12.10.25 14h02

Lula chega a Roma para encontro com o papa Leão XIV

12.10.25 13h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

investigação

Vice-prefeita de Marituba é exonerada da Secretaria de Educação após operação da PF

Decreto de exoneração de Bárbara Marques, assinado pela prefeita Patrícia Alencar, foi publicado nesta quinta-feira (9/10)

09.10.25 12h47

Justiça eleitoral

TRE mantém decisão que cassou mandato de Beto Faro, mas senador segue no cargo; entenda

Em nota, parlamentar reafirmou sua inocência e diz que submeterá a decisão à análise das instâncias superiores

08.10.25 10h41

Deu Ruim!

Nikolas vota errado em MP de Lula e é cobrado pelo MBL

Nikolas publicamente admitiu o erro e explicou, também pelas redes sociais, que se confundiu durante a votação

08.10.25 20h48

PROCESSOS

Cármen Lúcia pede envio de caso de Daniel Santos para análise de foro privilegiado no STF; entenda

Decisão da ministra suspende temporariamente as investigações do Ministério Público no Pará

08.10.25 19h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda