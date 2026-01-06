Patroa suspeita de matar brasileira em Portugal fingiu ser a vítima em mensagens
Lucinete Freitas, de 55 anos, estava desaparecida desde o dia 5 de dezembro. O corpo da mulher foi encontrado em zona de mata aos arredores de Lisboa, capital portuguesa
Uma brasileira de 55 anos, cearense identificada como Lucinete Freitas, foi encontrada morta em Portugal após dias desaparecida e a patroa, também brasileira, é a principal suspeita. A mulher, vista com vida pela última vez no dia 5 de dezembro, trabalhava como babá e morava sozinha. A suspeita de homicídio se passou pela vítima em trocas de mensagens.
Segundo o Ministério Público (MP) português, a chefe de Lucinete a levou para um local desabitado e a matou com um golpe na cabeça, usando um bloco de cimento. Após o crime, a suspeita mandou mensagens a familiares da babá se passando por ela e informando que estava em viagem a Algarve, uma região de Portugal, acompanhada de uma amiga. Lucinete morava no país há sete meses.
A suspeita foi presa no dia 18 de dezembro. Segundo o MP, a relação entre Lucinete e a patroa era conflituosa. O órgão afirma que a patroa foi indiciada por homicídio qualificado, profanação de cadáver, detenção de arma proibida e falsidade informática — no Brasil, crimes similares são homicídio qualificado, ocultação de cadáver, porte ilegal de arma e falsidade ideológica.
O marido de Lucinete, Teodoro Júnior, mora em Fortaleza (Ceará) com o filho do casal, de 14 anos. A família planejava a mudança dos dois para Portugal em 2026. Por isso, a babá iria visitar um apartamento para alugar no dia 6 de dezembro, segundo Teodoro. Até então, Lucinete morava sozinha em um quatro em Amadora, região metropolitana de Lisboa.
A partir do dia 5 de dezembro, quando a mulher foi morta, Teodoro não conseguiu mais contato com ela. “Depois disso, mandei mensagens, ela visualizou, mas não respondeu. Liguei várias vezes e não atendia. Foi aí que percebi que algo estava errado”, disse o homem ao g1. De acordo com Teodoro, a família não conhece a suposta amiga que viajaria com Lucinete, conforme as mensagens forjadas pela suspeita.
