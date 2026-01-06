Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Patroa suspeita de matar brasileira em Portugal fingiu ser a vítima em mensagens

Lucinete Freitas, de 55 anos, estava desaparecida desde o dia 5 de dezembro. O corpo da mulher foi encontrado em zona de mata aos arredores de Lisboa, capital portuguesa

Lívia Ximenes
fonte

Lucinete Freitas, de 55 anos, foi morta no dia 5 de dezembro de 2025 (Reprodução)

Uma brasileira de 55 anos, cearense identificada como Lucinete Freitas, foi encontrada morta em Portugal após dias desaparecida e a patroa, também brasileira, é a principal suspeita. A mulher, vista com vida pela última vez no dia 5 de dezembro, trabalhava como babá e morava sozinha. A suspeita de homicídio se passou pela vítima em trocas de mensagens.

VEJA MAIS

image Brasileira foi morta por patroa em Portugal agredida com bloco de cimento na cabeça, diz MP
A informação do MP foi divulgada nesta segunda-feira, 5

image Passaporte que seria de Eliza Samudio é encontrado em Portugal
Passaporte de 2007 é confirmado como original por autoridades

image Brasileira que estava desaparecida é encontrada morta em Portugal; suspeita é detida
Segundo a polícia portuguesa, foram coletados fortes indícios do cometimento de um homicídio qualificado

Segundo o Ministério Público (MP) português, a chefe de Lucinete a levou para um local desabitado e a matou com um golpe na cabeça, usando um bloco de cimento. Após o crime, a suspeita mandou mensagens a familiares da babá se passando por ela e informando que estava em viagem a Algarve, uma região de Portugal, acompanhada de uma amiga. Lucinete morava no país há sete meses.

A suspeita foi presa no dia 18 de dezembro. Segundo o MP, a relação entre Lucinete e a patroa era conflituosa. O órgão afirma que a patroa foi indiciada por homicídio qualificado, profanação de cadáver, detenção de arma proibida e falsidade informática — no Brasil, crimes similares são homicídio qualificado, ocultação de cadáver, porte ilegal de arma e falsidade ideológica.

O marido de Lucinete, Teodoro Júnior, mora em Fortaleza (Ceará) com o filho do casal, de 14 anos. A família planejava a mudança dos dois para Portugal em 2026. Por isso, a babá iria visitar um apartamento para alugar no dia 6 de dezembro, segundo Teodoro. Até então, Lucinete morava sozinha em um quatro em Amadora, região metropolitana de Lisboa.

A partir do dia 5 de dezembro, quando a mulher foi morta, Teodoro não conseguiu mais contato com ela. “Depois disso, mandei mensagens, ela visualizou, mas não respondeu. Liguei várias vezes e não atendia. Foi aí que percebi que algo estava errado”, disse o homem ao g1. De acordo com Teodoro, a família não conhece a suposta amiga que viajaria com Lucinete, conforme as mensagens forjadas pela suspeita.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

brasileira morta em portugal

patroa suspeita de matar brasileira em portugal
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump estuda caminhos para adquirir a Groenlândia e não descarta recorrer às Forças Armadas

06.01.26 20h32

Mundo

'Muitos soldados no terreno', diz Trump sobre operação na Venezuela

Presidente dos EUA discursou para legisladores republicanos da Câmara em Washington, nesta terça-feira (6)

06.01.26 19h52

China pede libertação imediata de Maduro e manifesta prontidão para defender princípios da ONU

06.01.26 16h47

DISCURSO

'Ninguém é páreo para nós', diz Trump em discurso após operação dos EUA na Venezuela

"Ninguém é capaz de fazer o que fizemos", complementou.

06.01.26 14h17

MAIS LIDAS EM MUNDO

CONVERSA

Trump detalha diálogo com Maduro após captura: ‘Você tem que se render’

Em coletiva para a imprensa, Presidente dos Estados Unidos afirma que houve mais de uma troca de mensagens ou conversas após a captura

03.01.26 15h31

Tensão internacional

VÍDEO: Trump confirma ataque a Caracas e diz que Maduro foi capturado

Operação militar dos EUA na Venezuela teria retirado o presidente Nicolás Maduro do país; governo venezuelano decretou estado de emergência

03.01.26 7h15

EUA X Venezuela

Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas

Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

03.01.26 8h21

resposta

Venezuela ordena prisão de envolvidos na captura de Maduro

Ditador venezuelano está detido em Nova York desde a operação realizada pelos Estado Unidos em Caracas, no último sábado

05.01.26 13h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda