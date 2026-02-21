Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Países árabes condenam fala de embaixador dos EUA sobre 'direito' de Israel no Oriente Médio

Estadão Conteúdo

Nações árabes e muçulmanas condenaram fortemente, neste sábado, os comentários do embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, que disse que os israelenses têm direito a "grande parte" do Oriente Médio.

Huckabee fez a declaração em entrevista com o comentarista conservador Tucker Carlson, que foi ao ar na sexta-feira, 20. Carlson disse que, de acordo com a Bíblia, os descendentes de Abraão receberiam terras que hoje incluiriam essencialmente todo o Oriente Médio, e perguntou a Huckabee se Israel tinha direito a essa terra.

Huckabee respondeu: "Seria bom se eles tomassem tudo." Huckabee acrescentou, no entanto, que Israel não estava procurando expandir seu território e tem direito à segurança na terra que detém legitimamente.

Seus comentários provocaram uma reação imediata dos vizinhos Egito e Jordânia, Arábia Saudita, Kuwait, Omã, a Organização de Cooperação Islâmica e a Liga dos Estados Árabes.

O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita descreveu os comentários de Huckabee como "retórica extremista" e "inaceitável", e pediu ao Departamento de Estado dos EUA que esclarecesse sua posição sobre eles.

O Egito chamou os comentários de "violação flagrante" do direito internacional, acrescentando que "Israel não tem soberania sobre o território palestino ocupado ou outras terras árabes."

"Declarações dessa natureza - extremistas e sem qualquer base sólida - servem apenas para inflamar sentimentos e agitar emoções religiosas e nacionais", disse a Liga dos Estados Árabes.

*Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Mundo
