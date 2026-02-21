EUA: Militares transportam reator com intuito de acelerar energia nuclear

O Pentágono e o Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE, na sigla em inglês) realizaram pela primeira vez, na semana passada, o transporte de um pequeno reator nuclear da Califórnia para Utah. O voo sinaliza a intenção do governo Donald Trump de promover o uso militar e civil de energia nuclear a fim de ajudar a atender à crescente demanda por energia de inteligência artificial e data centers.

O secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, e o subsecretário de Defesa, Michael Duffey, que viajaram com o reator de 5 megawatts, afirmaram que a viagem, realizada no último dia 15, representa um avanço para os esforços dos EUA em acelerar o licenciamento comercial dos microrreatores, parte de um esforço mais amplo da administração Trump para remodelar o cenário energético do país.

*Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.